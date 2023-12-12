الراشد: تدريب الكوادر الإعلامية على اختصاص معين وتزويدها بأهم المهارات



اطلع وفد برنامج «الإعلام التربوي» التدريبي، الذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية، على طبيعة العمل في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وسير عملية تحرير ونشر الأخبار فيها وكذلك «واحة كونا الذكية». وضم الوفد الذي يزور «كونا»، ضمن برنامجه الممتد إلى ستة أسابيع، رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين عدنان الراشد ورئيس لجنة التدريب في الجمعية ومشرف ومنسق البرنامج فاطمة العازمي والمتدربين في البرنامج. وأكد رئيس التحرير في «كونا» بركة الجسار، خلال الزيارة، أن «كونا» تفتح أبوابها دائما لتقديم الدورات التدريبية والتعاون في مجال التأهيل الاعلامي وتقديم المعلومات والمصادر للإعلاميين والباحثين.



وقال الجسار إن تأهيل الكوادر البشرية في الإعلام ينعكس بشكل كبير على إيصال الرسالة الإعلامية الصحيحة والواضحة من المؤسسات إلى الجمهور المستهدف ما يسهل بشكل كبير عمل هذه المؤسسات. وأشاد بمحاور البرنامج التدريبي وثرائه وقيمته الإعلامية التي منها التعامل مع وسائل الاعلام المختلفة وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف مجالات الاعلام والصحافة متمنيا للمتدربين كل التوفيق والنجاح.



من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين عدنان الراشد أهمية الدور الاعلامي الذي تقوم به «كونا» ونشاطها الكبير الذي «يعتمد عليه إعلامنا المحلي بقطاعيه الرسمي والخاص»، معربا عن الاعتزاز والفخر بالكوادر الوطنية في الوكالة. وشدد على أهمية الصحافة المختصة والصحافي المختص في مجال معين وأهمية تدريب الكوادر الاعلامية على اختصاص معين وتزويده بأهم المهارات.



ولفت إلى ان «كونا» تملك مركز تدريب ذا كفاءة عالية وتميز على مستوى الموضوعات المختارة وكذلك الكوادر التي تقدم هذه الدورات التدريبية مؤكدا أهمية التعاون بين الوكالة وجمعية الصحافيين الكويتية.



من ناحيتها، بينت العازمي ان البرنامج يتطرق إلى كل المهارات التي يحتاجها العاملون في العلاقات العامة والاعلام وخاصة الاعلام التربوي المتخصص. واضافت ان البرنامج تناول المواضيع المتعلقة بوسائل الاعلام التقليدي والحديث والمهارات الصحافية بكل أنواعها وتضمن تدريبا نظريا وعمليا مكثفا وورش عمل مختلفة كما تطرق إلى الحملات الإعلامية والمقابلات الصحافية وكذلك إدارة الأزمات اعلاميا وتأهيل الكوادر بالمهارات لمواجهة وسائل الاعلام والتحدث إليها. وقام الوفد بجولة للتعرف على طبيعة العمل في «كونا» وخاصة في ادارة التحرير حيث اطلعوا على مراحل تحرير الخبر حتى نشره على جميع منصات الوكالة. كما اطلع الوفد على العمل في «واحة كونا الذكية» المختصة باستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي.