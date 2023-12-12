عبدالكريم العبدالله



سحبت وزارة الصحة جميع القرارات الإدارية الصادرة بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة واعتبارها كأن لم تكن، وذلك اعتبارا من 5 الجاري.



من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة ربط مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان بالنظام الآلي لمستشفى جابر الأحمد فيما يخص خدمات الأشعة والمختبر والصيدلية ودخول المرضى وخروجهم من المستشفى.



وقال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.أحمد أسد، في تصريح صحافي، إن إتمام عملية الربط جاءت بالتنسيق والتعاون بين قطاعي الأسنان والصحة الرقمية في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية وتنفيذا لتعليمات وزير الصحة د.أحمد العوضي. وأضاف أن ذلك يأتي في سياق إتمام ربط جميع المراكز والمستوصفات التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية بمركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان. وأوضح أن ميكنة الخدمات الصحية وربطها رقميا سيسهل الوصول إلى البيانات الصحية للمراجع ومعرفة التاريخ المرضي ورسم الخطة العلاجية وضبط صرف الأدوية بالإضافة إلى ترشيد عمل الفحوصات المخبرية وتنظيم مختلف الإجراءات الخاصة بمراجعات المرضى.



من جانب آخر، ثمنت وزارة الصحة تعاون دول مجلس التعاون في مجال زراعة الأعضاء على مدى نحو 30 عاما، مشيدة بالإنجازات التي تحققت من خلال برنامج مشاركة الأعضاء وزرعها للمرضى في دول مجلس التعاون. واستمرارا للتعاون الخليجي في مجال مشاركة الأعضاء وزرعها للمرضى بدول المجلس، تشير الإحصائيات إلى إجراء عملية زراعة كبد لنحو 42 مريضا كويتيا في أبوظبي من متبرعين متوفين من الكويت خلال العامين الماضيين، حيث تنقل الأعضاء تحت إشراف الجهات الحكومية بكلا الدولتين.



كما تعرب الوزارة عن فخرها بالإنجازات التي حققها برنامج توفير الأعضاء من الوفيات على مدار 24 عاما، حيث نجح هذا البرنامج بإنقاذ 1338 مريضا يعانون من المرض المزمن أو الموت، عبر توفير أعضاء وأنسجة من 407 متوفين دماغيا في الكويت حتى الآن، مثمنين في هذا السياق جهود ودور جمعية زراعة الأعضاء، والذي يضم مجلس إدارتها نخبة من الأطباء المشهود لهم بالمهنية والأمانة والتفاني بالعمل لخدمة مرضى الكويت، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.



كما تجدد «الصحة» تأكيدها على أن مصلحة المرضى تظل الأولوية لها والتي تسخر لها كل الامكانيات بالتوازي، مع العمل على تذليل أي تحديات.