بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع المدير العام للشؤون الـسـيـاسـيـة بـوزارة الخارجية البلجيكية السفير ييرون كورمان في العاصمة بروكسل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة بلجيكا.



وقالت «الخارجية» في بيان لها امس إن الجانبين اتفقا على التحضير للاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مؤكدين تطلعهما المشترك الى تحقيق المزيد من التقدم على المستوى الثنائي.



ونقل البيان تهنئة الجانب البلجيكي للكويت على عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2024-2027 في حين عبر السفير معرفي عن تطلعه الى المزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب البلجيكي أثناء رئاسته الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام 2024.