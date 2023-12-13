استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.



من جانب آخر، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مستقرة ولله الحمد والشكر، مبتهلين الى المولى تعالى أن ينعم على صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بتمام الصحة وموفور العافية وأن يمن على سموه بسرعة الشفاء.



الى ذلك، تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنيا لصاحب السمو الأمير دوام الصحة وموفور العافية. وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره له على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، مثمنا له هذه البادرة الطيبة، متمنيا سموه لأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون موفور الصحة ودوام العافية ولشعب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيق كل رفعة وازدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.