عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس مجلس أقسام النساء والولادة ورئيس قسم الولادة في مستشفى الفروانية د.أمل خضر عن إجراء 25 عملية في المستشفى لإزالة أورام ليفية وأكياس على المبيض باستخدام تقنية VNOTES الحديثة في عمليات إزالة «الرحم والتليفات» وأكياس المبيض من دون إجراء جراحات أو فتحات جراحية في البطن. وذكرت خضر في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا جاء خلال ورشة عمل نظمها قسم النساء والولادة في مستشفى الفروانية بمشاركة استشاري المناظير النسائية د.جيهان كايا من تركيا. وبينت انه تم تدريب الطاقم الطبي في المستشفى على مثل هذه التقنية الحديثة التي تسهم في سرعة التعافي وتقليل المضاعفات الطبية الناتجة عن عمليات البطن الجراحية.