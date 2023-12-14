

آلاء خليفة



أصدر الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري تعميما بشأن وقف التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة لشاغلي الوظائف الإدارية والفنية.



وابلغت مصادر لـ«الأنباء» انه بناء على قرار سمو ولي العهد الصادر في 5 ديسمبر 2023 والقاضي بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، فإن الأمانة العامة بجامعة الكويت اهابت بجميع مراكز العمل في الجامعة إلى العلم والعمل ما يلي:



1 ـ إيقاف النقل والندب داخل وخارج الجامعة والاعارة اعتبارا من 5/12/2023.



2 ـ إيقاف التعيينات والترقيات في الجامعة اعتبارا من 5/12/2023.



3 ـ حصر وسحب جميع القرارات التي صدرت بما لا يتفق مع قرار سمو ولي العهد سالف البيان.



4 ـ تأجيل إعلان الوظائف الإشرافية الشاغرة (رئيس قسم ـ رئيس شعبة ـ من في حكمهما) لحين إشعار آخر.



5 ـ تأجيل إعلان الوظائف التنفيذية بالجامعة لحين اشعار آخر.