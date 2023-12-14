

استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي سفراء جمهورية صربيا وتشاد ومملكة البحرين المعتمدين لدى البلاد، حيث استقبل بداية القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى الكويت فيليب كاتيتش، ثم سفير جمهورية تشاد لدى الكويت د.طاهر النظيف، وختاما استقبل سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت والجامعات الدولية العريقة في إطار التبادل الطلابي والأكاديمي.



بداية رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. مشاري الحربي بسفراء الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا حرص جامعة الكويت على توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بين جميع دول العالم في إطار التبادل الطلابي والبرامج المشتركة بين الطرفين فيما يخص استقبال الطلبة للتعلم في جامعة الكويت، والتعرف على آخر المستجدات الأكاديمية وأهم التطورات البحثية والعلمية.



وأوضح أ.د.الحربي أنه تم خلال هذه اللقاءات المثمرة تبادل النقاشات العلمية المشتركة واستعراض وجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالتبادل الطلابي والتعاون البحثي المشترك، مؤكدا حرص جامعة الكويت على بحث سبل التعاون بينها وبين الدول الشقيقة والصديقة لاسيما فيما يتعلق بالجوانب البحثية والأكاديمية بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية، مع النظر في إمكانية التوسع في التعاون الأكاديمي المشترك بين الطرفين، وذلك لإضافة المعايير الأكاديمية والبحثية المساهمة في تحقيق كم من الإنجازات التي من شأنها أن تساعد جامعة الكويت على النهوض في المحافل العلمية والعالمية.



في السياق ذاته، أعرب سفراء الدول الشقيقة والصديقة عن بالغ سعادتهم بالتعاون الأكاديمي والثقافي الحالي مع جامعة الكويت بهدف زيادة التواصل والتبادل العلمي فيما بينهما للارتقاء بالجانب الأكاديمي والبحثي، آملين بمزيد من البعثات المتخصصة بجامعة الكويت ومزيد من التعاون الأكاديمي المثمر بين جامعة الكويت والجامعات والمؤسسات التعليمية في بلادهم.