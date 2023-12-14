

يعقوب العوضي



كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية نايف الفيلكاوي عن ملامح خطة إعداد منتخب الشباب مواليد 2005، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقرر إقامتها في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 16 أبريل حتى 2 مايو المقبلين.



وقال الفيلكاوي إن لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية اعتمد تشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده المصري أسامة مدكور وطبيب المنتخب د.معتز عز الدين ومشرف المنتخب طلال جاسم، وكذلك القائمة الأولية لمنتخب الشباب والتي تضم 25 لاعبا استعدادا للدورة الخليجية.



وأشار الفيلكاوي إلى أن الجهاز الفني سيجتمع باللاعبين المختارين للمنتخب اليوم لشرح خطة الإعداد التي سيتخللها معسكر تدريبي خارجي خلال عطلة الربيع سيتم تحديد مكانه في وقت لاحق، وذكر أن الاتحاد يسعى جاهدا لإعداد جيل جديد من اللاعبين المميزين لرفع اسم الكرة الطائرة الكويتية بالشكل والمستوى اللائقين.



من جانب آخر، فاز الكويت على الشباب بنتيجة 3-0 في المباراة التي دارت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري العام ليرفع رصيده إلى 19 نقطة متصدرا الترتيب العام، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 6 نقاط، وفي مباراة أخرى فاز كاظمة على التضامن 3-1 ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 13 نقطة فيما بقي التضامن على رصيده السابق 6 نقاط.