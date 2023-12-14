انشغلت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» خلال الأشهر الماضية في البحث عن حبة طماطم زرعت في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) وألقي باللوم في فقدانها على رائد الفضاء فرانك روبير.وزرعت الطماطم كجزء من تجربة زراعة أجرتها وكالة «ناسا» باستخدام الضوء الاصطناعي الأرجواني. ومن المأمول أن الفواكه والخضراوات المزروعة في الفضاء قد تكمل يوما ما النظام الغذائي الصارم الذي يلتزم به رواد الفضاء، والذي يعتمد بشكل حصري تقريبا على الأطعمة المعاد ترطيبها. وبدأت القصة في مارس الماضي، عندما جاء موعد الحصاد حيث تلقى كل فرد من أفراد الطاقم عينة من محصول الطماطم في كيس بلاستيكي.