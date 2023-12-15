تصدرت العاصمة الفرنسية (باريس) قائمة شركة أبحاث السوق «يورومونيتور» السنوية لأفضل وجهات السفر حول العالم لهذا العام، تلتها دبي في المركز الثاني، ثم مدريد.



وظهرت العاصمة اليابانية (طوكيو) في المركز الرابع، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تنضم فيها المدينة إلى قائمة أعلى 10 مدن، بعدما احتلت المركز العشرين في تصنيف العام الماضي، وذلك بفضل التطورات المحسنة في البنية التحتية السياحية، كما أن ضعف العملة المحلية «الين» ساهم في جذب السياح للمدينة.



ويعتمد التصنيف على المقارنة بين المدن عبر 55 معيارا عبر فئات رئيسية هي: الأداء الاقتصادي وأداء الأعمال، وأداء السياحة، والبنية التحتية السياحية، وسياسة السياحة وعوامل الجذب، والصحة والأمان والاستدامة.



وهيمنت المدن الأوروبية على القائمة، إذ شكلت 7 من بين أفضل 10 مدن على مستوى العالم، كما حصدت 63 مركزا بين أفضل 100 مدينة، ويرجع التقرير ذلك إلى التوسع الحضري السريع في أوروبا والاعتماد على التكنولوجيا على نطاق واسع، لأن المسافرين يرغبون في اتصال عالي السرعة بالإنترنت، وخيارات حجز مرنة ومساحات للعمل عن بعد.



وأشار التقرير إلى أن تحسين الاستدامة وشبكات النقل والتأثير الاجتماعي يعد من الأهداف الرئيسية التي تتبناها المدن حاليا لزيادة القدرة التنافسية وتحسين عروضها السياحية، وتقديم رحلة سلسة للعملاء.