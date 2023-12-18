آلاء خليفة



نعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وقالت الجمعية في بيان صحافي: بمشاعر الحزن والأسى، والقبول بقضاء الله وقدره، ننعى باسم جموع الإداريين وموظفي المؤسسات التعليمية والأكاديمية في وزارة التربية والتعليم العالي، حيث فقدت الكويت والأمة العربية والإسلامية، أمير التواضع والعفو وقائد الحكمة، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وأضاف البيان: فقدت الكويت قائدا حكيما ورجل دولة من طراز نادر طوى صفحات حياته الكريمة، بمشوار حافل بالإنجازات والعمل، حيث كرس فيه مبادئ الحق والحكمة والعفو والتواضع، وعمّق فيه أنبل قيم التسامح والمعاني الإنسانية لديننا الإسلامي الحنيف، وبرحيله فقدت البلاد أحد كبار قادتها قاد بحكمة واقتدار وأرسى أركان الأمن والأمان، وحقق إنجازات كبيرة وعظيمة لا حدود لها، وأصدر مرسوم العفو عن أبناء الوطن، ورسخ دعائم سيادتها وحريتها واستقرارها.



وتابع: ساهم الفقيد الكبير في تعزيز العلم والتعليم ودعم الأساتذة والأكاديميين والباحثين والإداريين بالمؤسسات التعليمية، وحثهم على الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، وتحفيز البحث العلمي والتميز والعطاء.



ودعت الجمعية الله أن يمد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعون منه وقوة، ويلهمه السداد والتوفيق لما فيه خير ورفعة الكويت وأبنائها ويجعله خير خلف لخير سلف، ويسبغ على فقيد الكويت كريم رحمته وواسع مغفرته.