استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري عصر أمس أخاه ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني والوفد المرافق لسموه، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

هذا، ورافق سموه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.