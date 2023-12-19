استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء امس الرئيسة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة والوفد المرافق لها، حيث قامت بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدمت التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام. وقد كان في استقبالها على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله. هذا، وترافقها وزيرة الدولة في الخارجية الاثيوبية برتكان ايان ودادي.