تواصلاً لمتابعة سير العمل في المرافق الصحية، تفقّد وكيل وزارة الصحة لشؤون طب الأسنان د.أحمد أسد، يرافقه مراقب التنسيق والمتابعة د. جابر تقي، عددا من عيادات طب الأسنان في مختلف المناطق الصحية، بالإضافة لعيادات حوادث الأسنان والبرامج المدرسية.

وأشار د.أسد إلى انتظام سير العمل في مختلف عيادات طب الاسنان، مشيدا بمستوى التنسيق بينها وبين مختلف قطاعات الوزارة، لتلبية الاحتياجات بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمراجعين الكرام، وفق المعايير المطلوبة.

ولفت إلى أن الجولة تأتي تواصلا لمتابعة سير عمل المرافق الصحية، بناء على توجيهات وزير الصحة د. أحمد العوضي، وللوقوف على حاجة المراجعين، مثمناً كافة جهود الكوادر الطبية والفنية والإدارية في مختلف عيادات طب الأسنان، والتي تتولى تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمراجعين خلال عطلة الحداد على وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.