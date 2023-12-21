مبارك الخالدي



أشاد مدرب فريق الجهراء لكرة القدم عبدالله الشلاحي بأداء لاعبي فريقه رغم الخسارة من الكويت 2-3 في الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز، وشكر اللاعبين مؤكدا انه فخور بهم.



وقال ان الجهراء دائما متميز بالروح العالية والقوية والصلابة الذهنية و«لو بدأنا المباراة كما انطلقنا في الشوط الثاني لربما تغيرت الأمور، ولن ألتفت لعامل النقص العددي فقد كان إيجابيا جدا لفريقنا وقدمنا أداء أفضل وقلصنا الفارق بعد التأخر بـ 3 أهداف».



وأكد الشلاحي ان الجهراء سيقدم أداء مميزا أمام القادسية في المواجهة المقبلة ولن يكون بوابة عبور سهلة لأي فريق، وهدفنا البقاء في الممتاز، متمنيا ان تنتهي مشكلة إصدار هويته الخاصة ليتمكن من إدارة فريقه من ارض الملعب وليس من المدرجات كونها مشكلة إدارية هو ليس طرفا فيها.