أسامة أبوالسعود



تقدم راعي كاتدرائية مارمرقس القمص بيجول الأنبا بيشوي بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.



ونقل القمص بيجول إلى سموه وإلى الشعب الكويتي الأصيل تهاني وتبريكات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، مع تمنياتهما لسموه بالتوفيق والسداد وللكويت بالاستقرار والنهضة والتقدم.



وقال راعي الكاتدرائية المرقسية «نبارك للكويت وشعبها الأصيل ولكل محبي قيم السلام والمحبة والتسامح وكل الساعين إلى النهضة والتطور، نبارك لهم تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مسند الإمارة»، مشيدا بالمشهد الحضاري الذي يرسمه شعب الكويت في الانتقال السلس والتوافقي للسلطة، وذكر أن ذلك يعكس الطبيعة التي نشأ عليها الشعب الكويتي وتقاليده الراقية والأصيلة ومستوى التفاهم بين جميع أطيافه.



وأضاف أن هذا الإجماع الجميل من شعب الكويت على اختيار سموه أميرا للبلاد يعكس قيمة وأهمية المسيرة الحافلة التي قدمها سموه على مدار ستة عقود كان سموه خلالها قريبا من دائرة صنع القرار محبا لأبناء وطنه، كما كان عضدا قويا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وبالتالي هو خير خلف لخير سلف.



وذكر القمص بيجول الأنبا بيشوي أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رجل دولة من طراز فريد وقد أثبت كفاءته وجديته في كل المناصب التي تقلدها، وقد عرفناه راعيا لقيم التسامح والسلام، ونحن جمعيا ندعو له من قلوبنا أن يحفظه الله وأن يسدد خطاه في تحقيق طموحات شعبه وتعزيز مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.