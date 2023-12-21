تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها والشعب المغربي الشقيق عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، ومؤكدا الحرص على العمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه جلالته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية.



الصين



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مبديا فيها حرصه على استمرار تطوير وتعزيز علاقات الشراكة التي تجمع البلدين الصديقين، كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مؤكدا الحرص الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحة البلدين الصديقين، متمنيا سموه، رعاه الله، لفخامته موفور الصحة والسعادة وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.



كمبوديا



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت ومملكة كمبوديا الصديقة، ومتمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.



المالديف



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس د.محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة أعرب فيها والحكومة والشعب المالديفي الصديق عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.



طاجيكستان



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، رعاه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والتطلع إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين، وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



بنغلاديش



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، رعاه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة.



سيشل



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل الصديقة أعرب فيها باسمه واسم حكومة وشعب جمهورية سيشل الصديقة عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة.



البرتغال



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس البروفيسور مارسليو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه ، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.