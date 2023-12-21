بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي حققتها دولة قطر الشقيقة في كل المجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على جميع الأصعدة.



كما أشاد سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الحرص على تعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع شمال غربي الصين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة.



راجيا سموه، رعاه الله، للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.