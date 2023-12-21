تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقـيقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة النهضة والتنمية والتقدم في الوطن العزيز.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية جوابية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ شـكـره وتـقـديـره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية والراسخة التي تجمع الكـويـت والمملكة العربية السعودية الـشـقـيقة، مؤكدا سموه على الحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحتهما، متمنيا سموه، رعاه الله، له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه، ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر ومن دعاء صادق، مشيدا سموه، حفظه الله، بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقـيـقــة وبمؤازرة صاحب السمو الملكـي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالـعزيز آل سعود ولي الـعـهد رئـيـس مجـلـس الوزراء في المملـكة العربية الـسـعـودية الشـقـيقة.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للكويت وشعبها الشقيق.



وأشاد العاهل البحريني بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البحرين والكويت الشقيقة وما يشهده التعاون الوطيد من تطور ونمو مستمر لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز، مشيدا جلالته بالعلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الكويت وسلطنة عمان الشقيقة.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لجلالته، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مؤكدا سموه الحرص الدائم والتطلع المشترك للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وأشمل، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عبر سموه عن تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها سموه خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الطيبة، مثمنا هذه المبادرة الكريمة، متمنيا سموه، رعاه الله، لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز موفور الصحة ودوام العافية ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق كل رفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.