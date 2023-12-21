هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد أعرب في البرقية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام من عسكريين ومدنيين عن أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.



ودعا المولى عز وجل أن يعين سموه على حمل هذه الأمانة لاستكمال مسيرة الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته في قيادة سفينة الكويت نحو مزيد من الازدهار والتقدم والنماء «وسموكم خير خلف لخير سلف».



وأضاف الشيخ طلال الخالد «أن مسيرة سموكم الحافلة بالإنجاز والعطاء على كافة الأصعدة لهي محل فخر واعتزاز لنا جميعا ونبراسا نستنير به وأن أبناءك وبناتك منتسبي وزارة الداخلية سيظلون بعون الله كعهد سموكم بهم حصنا منيعا لكل من يحاول العبث والمساس بأمن الوطن لينعم كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان».



كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه وأن يديم على الوطن العزيز الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.



كما هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه سدة الإمارة ومقاليد الحكم. وقال في برقيته: يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بالثقة الغالية والبيعة الوثيقة والصادقة لسموكم «حفظكم الله ورعاكم» لتولي سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد، متضرعين للمولى جل شأنه أن يوفقكم لما فيه عزة ورفعة وازدهار وطننا العزيز ومواصلة مسيرة الخير والعطاء المباركة للمغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه لينعم وطننا الغالي وشعبه الوفي بالمزيد من الرفاه والخير والنماء بفضل الله عزّ وجلّ ثم بفضل قيادة سموكم الحكيمة أيدكم الله وحفظكم ذخرا للبلاد والعباد. وقال نعاهد سموكم بأننا وأبناءكم من منتسبي وزارة الدفاع باقون على العهد والولاء والوفاء للوطن وقيادته، متخذين من تاريخ سموكم العريق نهجا، ومن ثقتكم الغالية عزما، ومن توجيهاتكم السديدة نبراسا، يضئ لنا طريق التضحية والبذل والعطاء، سائلين المولى عز وجل أن يسبغ على سموكم بموفور الصحة والعافية وان يديم على كويتنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة.



وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.



وقال الوزير الكندري «أرفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مشاعر التهنئة وأزف لمقامه السامي المباركة الصادقة بمناسبة توليه زمام حكم وطننا الغالي الكويت وقيادة البلاد بحكمة وحزم واقتدار».



وأضاف أن «تاريخ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ومسيرته الطويلة وخبرته تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نهوض سموه بالبلاد نحو النماء والازدهار والأمن والأمان رائدة العدل في الميزان، داعين المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والعمر المديد ليكمل مسيرة البناء والتنمية والرخاء لشعبه وأمته».



في السياق ذاته، تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وكل العاملين في ‫بلدية الكويت بأسمى التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعيا المولى عز وجل أن يعين سموه ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه صالح الوطن والمواطنين.



من جانبه، بعث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي وزارة الخارجية ببرقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تضمنت أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مسند الإمارة ومقاليد الحكم لوطننا العزيز، مؤكدا في طياتها على «البقاء صفا واحدا» خلف قيادة سموه الحكيمة و«بذل الغالي والنفيس لتبقى الكويت شامخة أبية».



وأضاف الشيخ سالم العبدالله في بيان صحافي «أن مسيرة وزارة الخارجية التي أرسى أسسها وثبت أركانها المغفور لهم حكام وطننا الغالي ستبقى مستمرة ساعية نحو تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات وماضية بدورها في المسيرة المباركة التي توليتم، رعاكم الله، زمام أمورها».



وشدد على «أن وزارة الخارجية ستبقى دوما وأبدا السند المتين والحصن الحصين لمصالح وقضايا وطننا العزيز معاهدين سموكم رعاكم الله بالولاء والوفاء والبذل والعطاء متضرعين للمولى عزّ شأنه أن يحفظ سموكم ويبقيكم ذخرا للوطن وأبنائه وأن يديم على سموكم وافر نعمه ويسبغ عليكم خيره وأن تمضي مسيرة العز والخير في عهدكم الميمون بخطى ثابتة وعزيمة راسخة وبذل غير محدود».



كما رفع وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم.



ودعا الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي المولى الله عزّ وجلّ أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وعلى الوطن الغالي المزيد من التقدم والازدهار وأن يسدد خطاه في قيادة سفينة الكويت إلى بر الأمان ومواصلة البناء والتنمية في البلاد.



ورفع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.



ودعا الوزير المانع في تصريح صحافي الباري عزّ وجلّ أن يحفظ سموه راعيا حكيما وحاكما أمينا وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية وأن يمده بالعمر المديد ويسدد المولى تعالى خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء وحمل راية العزة والرفعة والتقدم لمستقبل مشرق لوطننا الغالي الكويت وشعبه الكريم.



وقال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري: نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في حمل الأمانة وقيادة البلاد الى مزيد من الازدهار والتقدم.



من جانبه، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الاشغال العامة د. جاسم محمد الاستاد ان قيادة سفينة الكويت حمل رايتها حكام الكويت سلفا لخلف على مدى ثلاثة قرون، وكانت تلك الأمانة مصونة على الدوام بحكمة واستقامة حكام الكويت المتعاقبين -رحم الله من مضى وحفظ الله من بقي - وإذا كان ألمنا كبيرا بفقد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمة الله تعالى عليه، فإن عزاءنا هو بتسلم راية القيادة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.



وأضاف الاستاد: اننا كشعب لم نعرف سموه الا أمينا على تاريخ الكويت محافظا على مصالحها غيورا على مستقبلها، وكان ذلك جليا في قراراته وفي تعليماته.



وزاد: نعاهد سموه على الاستمرار في الحرص على مصالح الشعب الكويتي الكريم، باذلين اقصى الجهد لتنمية الكويت وتطويرها وفقا لتوجيهات سموه



ومضى قائلا: نسأل الله تعالى لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة وطول العمر وأن يسدد الله عزّ وجلّ على دروب الخير خطاه.