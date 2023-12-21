أسامة دياب



رفع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم ومسند الإمارة، متمنين لسموه «التوفيق والسداد وموفور الصحة ودوام العافية وللكويت وأهلها التقدم والازدهار».



وأشار السفراء إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سياسي محنك ورجل دولة من طراز فريد صاحب مسيرة عطاء كبيرة، ويتمتع بعلاقات فريدة مع قادة مختلف دول العالم، معربين عن ثقتهم في أن الكويت ستواصل التقدم والازدهار تحت راية قائدها.



وفي البداية، قال سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان بن سعد: أتقدم بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوليه مقاليد الحكم في الكويت الحبيبة والعزيزة على قلوبنا، داعيا المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق والنجاح والسداد وأن يحفظه من كل مكروه ويسدد على طريق الخير والرفعة خطاه ويحفظ الكويت ويديم عليها نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار.



من جانبه، رفع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مسند الإمارة، متمنيا لسموه «التوفيق والسداد وموفور الصحة ودوام العافية وللكويت وأهلها التقدم والازدهار».



ولفت النيادي إلى أن «صاحب السمو سياسي محنك ورجل دولة من طراز فريد ويتمتع بعلاقات فريدة مع قادة مختلف دول العالم»، مشددا على ان سموه «خير خلف لخير سلف».



من جهته، قال سفير سلطنة عمان صالح الخروصي «يشرفني أن أتقدم بأطيب التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة، سائلا المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه لتحقيق ما يصبو إليه وطنه وشعبه الأبي من اطراد التقدم والرفعة والسؤدد، وأن تواصل الكويت تحت قيادة سموه دورها الرائد على كل المستويات الإقليمية والدولية».



وأضاف «كما نأمل أيضا تحقيق المزيد من التعاون والترابط في العلاقات الأخوية الثنائية بين سلطنة عمان والكويت الشقيقة في ظل قيادة سموه وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله ورعاهما».



من جانبه، رفع سفير مملكة البحرين لدى البلاد صلاح المالكي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتسلمه مقاليد الحكم في البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يعينه على مسؤولية مسند الإمارة رافعا رايتها بالشموخ والعزة جيلا بعد جيل لما فيه خير وطنه وأمته وشعبه، مبتهلا إلى الله أن يحفظ سموه وأن يطيل في عمره أعواما مديدة وأزمنة عديدة لتكملة مسيرة العطاء ورفع راية الكويت وأصالة شعبها خفاقة بين الأمم، مؤكدا على «أواصر الأخوة التاريخية المتميزة ورابطة الدم والمصاهرة التي تربط بين مملكة البحرين والكويت الشقيقة على مدى مئات الأعوام كمثال للأخوة والدعم والسند في كل الظروف».



من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة كارين ساساهارا «تهانينا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم».



وأضافت «لقد وقفت الولايات المتحدة والكويت معا لأكثر من ستة عقود، ولقد تشرفنا بالعمل مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال السنوات الثلاث الأخيرة خلال توليه منصب ولاية العهد».



وتابعت إن «الشراكة الأميركية ـ الكويتية عميقة ودائمة، ومبنية على التزامنا المشترك نحو الأمن والاستقرار والديموقراطية والازدهار في الشرق الأوسط، وإننا فخورون بأن علاقتنا قد نمت في السنوات الأخيرة لتشمل الروابط الدفاعية والتجارية والتعليمية والثقافية التي تعود بالفائدة على المواطنين الكويتيين والأميركيين على حد سواء».



وأوضحت ساساهارا أن «خمسة أجيال من الكويتيين قد تلقت تعليمها العالي في الجامعات الأميركية، ونتيجة لذلك يعمل رجال الأعمال الأميركيون والكويتيون بشكل وثيق في مجالات عدة».



وختمت «بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والأميركيين في جميع أنحاء العالم، نتمنى لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد العمر المديد والنجاح في قيادة بلاده وشعبه، خير خلف لخير سلف».



من جانبه، قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي «يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت بأخلص التهاني وأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد المحترم بمناسبة تولي سموه أميرا للكويت».



وأضاف جيانوي «ظل قائدا الصين والكويت يحافظان على علاقات ودية شخصية لفترة طويلة، ففي ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مرتين، كما أرسل الرئيس شي جينبينغ برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد فور توليه مسند الإمارة في الكويت»، وتابع «نثق ثقة تامة أنه تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستواصل الكويت المضي قدما نحو التطور والنهضة وتحقيق تطلعات شعبها»، لافتا إلى أن «السفارة الصينية في الكويت تحرص على العمل مع الأصدقاء من جميع أوساط المجتمع لمواصلة توارث الصداقة بين الصين والكويت، وتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها قائدا البلدين بشكل مشترك، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية إلى آفاق أرحب»، وختم بقوله «أتمنى للكويت الموقرة الازدهار والرخاء ولشعبها السعادة والرفاهية».



بدوره، قال عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير فلسطين رامي طهبوب «يشرفني ان ارفع بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الجالية الفلسطينية في الكويت وطاقم السفارة أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مسند الإمارة».



وأضاف طهبوب «أدعو الله العلي القدير ان يسدد خطى المقام السامي لما فيه مصلحة الكويت وشعبها العزيز وان يمن على سموه بالصحة والعافية ويبقيه ذخرا للامتين العربية والإسلامية ولفلسطين وشعبها وقضيتها التي ساندتها ودعمتها الكويت الشقيقة وحكامها المتعاقبون بكل الإمكانيات المادية والسياسية والإنسانية، فلسطين التي يضعها سموه الكريم على أولويات السياسة الخارجية للكويت كما كان الحال على مر السنين، وهذا ما أعاد تأكيده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عند استقباله الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين للتعزية بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ـ طيب الله ثراه»، وختم طهبوب بقوله «حفظ الله الكويت من كل مكروه وأنعم عليها وعلى شعبها الكريم بمزيد من الرخاء والازدهار».



دعم مسيرة التقدم



بدورها، قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر «أود بالنيابة عن السفارة الفرنسية وبالأصالة عن نفسي، أن أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنية لسموه كل التوفيق في دعم مسيرة الكويت نحو الأمام، نحو التقدم والازدهار».



وأضافت السفيرة الفرنسية «الكويت شريك مميز لفرنسا، ومنذ إقامة علاقات الصداقة بين بلدينا، تطورت العلاقات الفرنسية ـ الكويتية على أساس الثقة والرؤية المشتركة في كافة المجالات الرئيسية».



وتابعت لوفليشر «تؤكد فرنسا مجددا، بهذه المناسبة، التزامها بأمن واستقرار الكويت والمنطقة، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق أفق جديد لهذه العلاقات في المستقبل، بما في ذلك السياسية والدفاعية والتنموية والاقتصادية والثقافية والفرانكفونية والعلمية والتقنية، بما يخدم مصالح بلدينا».



من جانبها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس «نيابة عن المملكة المتحدة، أود أن أتقدم بخالص التمنيات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مهامه أميرا للكويت».



وأضافت «لدي ثقة تامة بأن علاقتنا الثنائية ستزداد قوة كشركاء وأصدقاء تحت قيادته الموقرة»، مبينة أن زيارات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، عندما كان وليا للعهد، تؤكد تقارب العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت وبريطانيا قيادة وحكومة وشعبا، واصفة إياها بالعلاقات «القوية جدا».



واعتبرت السفيرة لويس أن حضور ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز الأمير ويليام ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شخصيا لتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمنزلة رمز للعلاقات الوثيقة والوطيدة التي تجمع البلدين، معربة عن تمنياتها بالتوفيق لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن تستمر وتيرة التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين لسنوات عدة قادمة.



من ناحيتها، أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي آن كويستينين «بالنيابة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، أرغب في أن أتقدم بأخلص التهاني وأطيب الأماني لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد بعد أن أقسم اليمين الدستورية أميرا للكويت». وأضافت: «إن العلاقة الممتدة منذ أمد بعيد بين الاتحاد الأوروبي والكويت مبنية على أساس الشراكة القوية، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الكويت صديقا وحليفا وثيقا وموثوقا ونحن نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد». وتابعت: «لقد ساهم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل في تعزيز روابط الصداقة من خلال تواصله والتزامه بما في ذلك اجتماعه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال زيارته للكويت في العام الماضي». وأضافت: «أختتم رسالتي هذه بأن أتقدم مجددا بأخلص التهاني وأصدق الأماني لسموه وللشعب الكويتي الصديق بالازدهار والأمن والسلام لسنوات عديدة قادمة».



من جهتها، قالت سفيرة كندا لدى البلاد عاليا مواني «بالنيابة عن كندا والكنديين، يشرفني ويسعدني أن أتقدم بالتهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه منصب أمير الكويت». وأضافت «كما أغتنم هذه الفرصة لتقديم أحر التهاني إلى حكومة وشعب الكويت في هذه المناسبة التاريخية». وتابعت «كندا والكويت صديقتان وشريكتان، تربطهما القيم المشتركة وروح التعاون والعلاقات العميقة بين الشعوب، ونتطلع إلى تعميق هذا التعاون ونقل هذه العلاقة من قوة إلى قوة في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهات صاحب السمو».



من جانبه، قالت سفيرة استراليا لدى البلاد ميليسا كيلي «أهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه منصب الأمير». وأضافت «لقد ساهمت خبرة سموه وقيادته مساهمة مهمة في أمن الكويت واستقرارها على مدى سنوات عدة، ولا شك أن علاقاته القوية مع القادة في جميع أنحاء المنطقة والعالم ستشهد استمرار دور الكويت المهم كمروج للسلام». وأوضحت «لقد كان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مدافعا ثابتا عن علاقات أستراليا الدافئة وطويلة الأمد مع الكويت، التي تأسست على تجارة الأمن الغذائي، وتعززت بمشاركة أستراليا في التحالف الذي حرر الكويت في عام 1991، وتزدهر الآن عبر التجارة والاستثمار والتعليم والعلاقات بين البلدين». وختمت بقولها «نتمنى لصاحب السمو وشعب الكويت كل التوفيق ونتطلع إلى مواصلة صداقتنا الدافئة في المستقبل».



أما السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي فقال «يشرفني أن أتقدم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأطيب التمنيات بالتوفيق النجاح وموفور الصحة وطول العمر والسلام والازدهار للكويت وشعبها».



وتابع: «جاء رئيس سويسرا آلان بيرسيت إلى الكويت لتقديم تعازيه في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، من منطلق علاقات الصداقة العميقة بين بلدينا». وختم بقوله «ان واقع العلاقات الثنائية يعطي بعدا إنسانيا عميقا، وهو أمر لا يقدر بثمن، وبصفتي سفيرا لسويسرا في الكويت، أنا فخور جدا بهذا ويسعدني حقا العمل مع حكام البلاد والعديد من أصدقائنا الكويتيين لإثراء علاقاتنا وتعزيزها باستمرار».



من جانبه، قال السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس «أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أميرا جديدا خلفا للمغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وأصبح الحاكم السابع عشر للكويت، فبالنيابة عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، أود أن أتقدم بخالص التهاني لصاحب السمو، وتمنياتي له بموفور الصحة، والسعادة، والتوفيق في قيادة حكومة وشعب الكويت عبر تحديات المستقبل».



وأضاف «نتمنى أن تظل قيادته الحكيمة وتوجيهاته مصدر فخر وإلهام للكويت ومنارة للاحترام الدولي والصداقة الوثيقة بين بلادنا الصديقة».



صداقة عميقة



من ناحيته، أعرب السفير الإيطالي المعين لورنزو موريني عن أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.



وتعهد موريني ببذل الجهود من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين.



وأشار إلى أن «الشعبين الإيطالي والكويتي يتمتعان بصداقة تقليدية عميقة وأن البلدين يعملان على تحقيق الأهداف ذات المنفعة للبلدين في مجالات العمل الأكثر صلة».



وأضاف أن «إيطاليا ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون مع الكويت لدعم الحوار والاستقرار على المستوى الدولي والإقليمي».



وأكد السفير انه يولي أيضا أهمية كبيرة لنمو التجارة الثنائية وزيادة التعاون بين الشركات الإيطالية والكويتية والقطاع الخاص.



واختتم كلامه بالتأكيد على التزامه بالعمل بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «نحو مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والكويت».



من جانبه، هنأ السفير الإسباني ميغيل مورو أغيلار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم ومسند الإمارة بالكويت، متمنيا له دوام التوفيق والازدهار وللكويت وشعبها التقدم والرخاء.



بدوره، قال السفير البلغاري ديميتار ديميتروف «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتولي سموه مقاليد الحكم أميرا للكويت، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ودوام النجاح والتوفيق في أداء مهامه السامية خدمة لبلده وشعبه الصديق لتبقى الكويت نموذجا للازدهار والأمان ومثالا للدور الإنساني والعمل التنموي على الصعيدين الاقليمي والدولي، مؤكدا على اعتزازي بالعلاقات الودية الطيبة التي تربط بلدينا بلغاريا والكويت منذ ستة عقود وحرصي على بذل قصارى الجهود من أجل دعم هذه العلاقات وتنميتها في شتى المجاملات».



من جانبه، قال السفير اليوناني يوانيس بلوتاس «بالنيابة عن رئيس الجمهورية اليونانية وحكومة وشعب اليونان ونيابة عن نفسي، أود أن أنقل التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مهامه أميرا للكويت، متمنيا لسموه كل النجاح وللشعب الكويتي الصديق الرفاهية والرخاء».



من جهته، قال سفير النمسا ماريان وربا «بمناسبة تنصيب سموكم الأمير السابع عشر للكويت، أود أن أنقل إليكم أحر التهاني القلبية من الرئيس الاتحادي النمساوي وحكومة النمسا ومني شخصيا».



وتابع «نتمنى لصاحب السمو كل التوفيق في مواصلة المسار الثابت الذي قاد الكويت للدفاع عن حريات ومصالح وثروات شعب الكويت في مواجهة جميع التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم حاليا».



وأضاف وربا «أقامت جمهورية النمسا والكويت العلاقات الديبلوماسية منذ 58 عاما، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر وزيادة تعميق العلاقات الثنائية الودية بين بلدينا، وأرجو أن تتقبلوا يا صاحب السمو، خالص تقديري واحترامي».



بدوره، رفع السفير البلجيكي كريستيان دومز التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، وقال «نتمنى لسموه دوام الصحة والنجاح الدائم في قيادة الكويت». وأضاف «تظل سفارة بلجيكا في الكويت على ثقة من أن أواصر الأخوة والصداقة والتعاون البناء بين البلدين ستتعزز أكثر في السنوات المقبلة».



طريق الخير



من جهته، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد توتونجي «بمناسبة أدائكم القسم الدستورية أميرا للبلاد أمام نواب الشعب، يسرني ان أعرب لسموكم وللشعب الكويتي الشقيق عن أصدق التهاني بتوليكم مقاليد الحكم ومسند الإمارة، داعين الباري العلي القدير ان يسدد خطاكم على طريق الخير والفلاح لترفعوا مشعل النهضة والبناء وان تظل الكويت في عز وأمان جارة عزيزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وان تشهد علاقاتنا الثنائية في عهدكم الميمون المزيد من الازدهار والنماء نحو مستقبل أكثر إشراقا ورفعة لبلدينا الجارين المسلمين، ودمتم خير خلف لخير سلف».



من جهته، رفع السفير القبرصي لدى البلاد مايكل مافروس أصدق التهاني القلبية لمقام صاحب السمو الأمير بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم ومسند الإمارة في الكويت. وأضاف «نحن على ثقة من أنه في ظل قيادته الحكيمة، فإن العلاقات الطويلة الأمد والصداقة بين بلدينا، على أساس المبادئ المشتركة للاحترام المتبادل والتفاهم واحترام القانون الدولي، ستستمر في الازدهار في السنوات القادمة، لصالح البلدين والمنطقة على نطاق أوسع». وأكد رغبة بلاده في مواصلة العمل بتفان لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.



من جهته، قال السفير الصومالي د.عبدالله محمد أودوا «باسمي وباسم أعضاء السفارة والجالية الصومالية بالكويت، يسعدني أن أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم»، مضيفا «نسأل الله العلي القدير ان يمنح سموه موفور الصحة والعافية ويسدد خطاه على دروب الخير ويوفقه في قيادة هذا البلد العظيم ومواصلة مسيرة العطاء والنماء والتقدم، وان يحفظ الكويت دار أمن وأمان وتقدم وازدهار».



بدوره، قال القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة «يشرفني أن أتقدم باسم السفارة اللبنانية والجالية اللبنانية في الكويت الشقيقة بأسمى آيات التبريكات والتهنئة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه منصب الإمارة، داعيا الباري عز وجل أن يسدد خطاه ويوفقه لتحقيق ما يصبو له وطنه وشعبه من تقدم وازدهار وتألق ورفعة ورخاء». وأضاف «وفي هذه المناسبة، أسمحو لي بأن أعرب لسموكم عن حرصنا في لبنان، حكومة وشعبا، على استمرار أوثق العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين».



وختم عرفة بقوله «تمنياتي الحارة بالنجاح والتقدم للكويت الشقيقة بقيادتكم الحكيمة».



من جانبه، تقدم سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الكويت سيد جاويد هاشمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد لتكملة مسيرة الخير والعطاء، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه وأن يعينه لما فيه خير للكويت وشعبها الصديق.



وأضاف «إنني على يقين أن الكويت الصديقة ستشهد مزيدا من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد».



أما سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى البلاد محمد الزعبي فقال «أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه كل التوفيق في دعم مسيرة الكويت نحو الأمام والتقدم والازدهار».



وأضاف «نتطلع لتطوير علاقاتنا مع الكويت التي تعتبر نموذجا للازدهار والأمان ومثالا للدور الإنساني على الصعيدين الاقليمي والدولي، ونتمنى لصاحب السمو وشعب الكويت كل التوفيق».