قال الرئيس التنفيذي في «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي: باسمي وباسم جميع فريق نماء الخيرية، يسعدني أن أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم.



وتابع العتيبي: نتقدم بأطيب التمنيات لسموه بالصحة والعافية، ونسأل الله أن له التوفيق والنجاح في قيادة هذا البلد العظيم، مشيرا إلى أن صاحب السمو له سجل حافل بالعطاء والرؤية الحكيمة، حيث قدم جهودا جبارة في تحقيق التقدم والتنمية في مختلف الميادين.



وأوضح العتيبي أن إجراءات انتقال السلطة في الكويت وجهت رسالة للعالم أجمع في كيفية تعامل الكويت مع أكبر الأحداث، لاسيما فيما يتعلق بنظام تداول السلطة والحكم بكل سهولة ويسر هو علامة مضيئة في تاريخ الكويت، مشيدا بحكمة وخبرة سمو الأمير الواسعة بشؤون الحكم ونظرته الصائبة للأمور وحبه للعطاء الوطني والخيري، مبينا أن الكويت أثبتت على مر التاريخ أنها واحة للخير والسلام قولا وفعلا، فلم يعد اسمها يذكر في أي محفل إقليمي أو دولي إلا مقترنا بالعمل الخيري والإنساني، في إشارة مهمة على حضورها الإنساني البارز على خريطة المشهد الإنساني العالمي.



من جانبه، قال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في «نماء الخيرية» عبدالعزيز الكندري: يسرني أن أعبر عن أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم ونبارك لسموه هذه المناسبة التاريخية ونتمنى له التوفيق والسداد في مسيرته الحكيمة والرائدة.



وتابع الكندري: نتمنى من الله أن يمن على سموه بالصحة والعافية، وأن يكون عهده حافلا بالتحديات والإنجازات، داعيا الله أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يديم على هذا البلد الطيب الأمن والاستقرار، ونتطلع بتفاؤل إلى المستقبل الزاهر الذي نتوقع أن يقوده صاحب السمو.



وأوضح أن هذه المرحلة من تاريخ بلدنا وأمتنا لا شك أنها مليئة بالتحديات والصعاب التي تواجه سمو الأمير لكننا على ثقة بأنهما أهل لها وعلى يقين بأن دعوات المخلصين لهما وحسن ارتباطهما بربهما جل وعلا سيعينه على قيادة سفينتنا إلى بر الأمان.