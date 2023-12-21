عاطف رمضان



تقدم رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل بخالص التهاني والتبريكات القلبية لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتولي سموه مقاليد الحكم وأدائه القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، مؤكدا أن جموع المهندسين الكويتيين تعتبر خطاب سموه خارطة عمل سياسية وتنموية نفخر بها ولسموه منا الأمر والسمع والطاعة لتنفيذ هذا النهج في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا. وقال العتل: ما استمعنا إليه من صاحب السمو في جلسة أداء القسم يؤكد قرب سموه من كل القضايا التي تهم أبناء الكويت والتي يطمحون إلى تحقيقها، مضيفا أن إشارة سموه إلى الاستحقاقات الوطنية وتصحيح المسار وراحة المواطنين ورغد عيشهم وتحقيق الأمن والأمان للكويت تجعلنا نفخر بهذا النهج الأبوي السامي للارتقاء بالكويت واستمرار نهضتها بمنهج واضح المعالم أساسه المساءلة التي أشار لها سموه.



وأضاف: واثقون بأن صاحب السمو الأمير سيكون خير خلف لخير سلف وندعو الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على المضي قدما بقيادة الكويت وشعبها إلى المزيد من التقدم والازدهار، كما تتعهد جموع المهندسين بتجديد المبايعة وإعلان ولاءنا وحبنا لهذا الوطن وقيادته، وندعو الله عز وجل أن يحفظه ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان. ونتمنى أن نرى تعاونا بناء من السلطتين التشريعية التنفيذية لتحقيق هذا النهج الذي بدا واضحا فيه الحرص السامي على تحقيق مصالح الكويت وأبنائها، ونبتهل إلى المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، ويتغمد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.