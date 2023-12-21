هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتولي سموه مقاليد الحكم.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بأسمى آيات التهاني وأحر التبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتولي سموه مقاليد الحكم في بلادنا العزيزة، سائلين المولى عز وجل أن يلهم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التوفيق والسداد لقيادة شعبنا الكويتي الكريم سعيا وراء تحقيق مزيدا من التقدم والرقي والازدهار لبلادنا الحبيبة الكويت».



وأعرب الفقعان عن خالص أمانيه بأن تواصل الكويت مسيرتها المضيئة والمليئة بالإنجازات والعطاء البناءة تحت ظل وقيادة صاحب السمو، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطى صاحب السمو ويعين سموه لمزيد من الرقي والازدهار لوطننا العزيز.