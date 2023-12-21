العمران: أهلٌ لحمل الأمانة



تقدم أمين سر اتحاد الإسكواش حامد العمران بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، سائلا الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والتقدم في الكويت وتحقيق رفعتها، وأن يلهمه التوفيق والسداد لحمل الأمانة وأداء الرسالة ومواصلة خدمة الوطن الغالي.



وأكد العمران أن صاحب السمو الأمير أهل لحمل هذه الأمانة، فهو خير خلف لخير سلف.



وأضاف أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يتمتع بالحكمة وسيواصل قيادة مسيرة التنمية والتطوير في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الرياضي سيحظى باهتمام ورعاية سموه كما حظي باهتمام ورعاية سلفه الكرام، وسيلقى كل الدعم من قبل سموه، حيث شهدت مسيرة سموه الكثير من المواقف التي تدل على حرص سموه على النهوض بالرياضة، وتذليل كافة العقبات أمام أبنائه الرياضيين في مختلف البطولات القارية والدولية.



تقدم عدد من الشخصيات والقيادات الرياضية بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، سائلين الله عز وجل أن يمد سموه بعونه لمواصلة مسيرة العطاء والتقدم في كويتنا الحبيبة وتحقيق رفعتها ونهضتها، وأن يلهمه التوفيق والسداد لحمل الأمانة وأداء الرسالة ومواصلة خدمة الوطن الغالي. وأكدوا أن سموه كان ولايزال داعما للرياضة ولأبنائه الرياضيين في جميع المجالات، وكما حظوا بدعم واهتمام أسلافه الكرام من قياداتنا السياسية، فسيلاقون أيضا كل الدعم والاهتمام والتشجيع من سموه. وأضافوا ان سموه يتمتع بالحكمة وسيواصل قيادة مسيرة التنمية والتطوير في البلاد، وكلنا ثقة في قدرة سموه على إدارة دفة سفينة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارا لوطننا الحبيب.