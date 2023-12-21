دارين العلي



تقدم المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث بالتكليف د.مشعان العتيبي، باسمه ونيابة عن باحثي وموظفي المعهد، بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، مؤكدا أن صاحب السمو يدعم البحث العلمي في الكويت، ويشجع الباحثين على المساهمة في المسيرة العلمية والبحثية التي تصب في صالح التنمية في البلاد.



وذكر د.العتيبي أن صاحب السمو حريص على النهوض بمسار التنمية والتطور في الكويت في جميع المجالات والقطاعات التي من شأنها تحقيق الإنجازات العلمية والبحثية في المحافل الدولية، معربا عن تقدير واعتزاز العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية لتقلد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مسند الإمارة، باعتباره قائدا حكيما وداعما للعلم والباحثين في المؤسسات العلمية والبحثية.



وسأل الله العلي القدير أن يوفق صاحب السمو وأن يسدد خطاه لما فيه خير وصالح الوطن ومواطنيه.



مستقبل مشرق



بدورها، قالت مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة فتوح الرقم: نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم.



وأضافت: رغم حزننا العميق لفقداننا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، إلا أننا على ثقة بأن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف، ونتطلع بشغف إلى مستقبل مشرق تحت قيادتكم الحكيمة، ونثمن اهتمامكم بتحقيق التقدم والرفعة للكويت، إن حملكم الأمانة بكل فخر وشرف يعزز من روح الوحدة والتعاون في صون وتقديم الخير لوطننا الحبيب.



وقالت الرقم: نحن أبناء هذا الوطن الكريم، من أبناء معهد الكويت للأبحاث العلمية، استثمرت الكويت في عقولنا وتنمية مهاراتنا، ولذلك نجد أنفسنا ملتزمين بواجبنا بدعم السلطات الحكومية لتحقيق التنمية والازدهار، وسنقدم خبراتنا ومساهماتنا العلمية والتقنية لإيجاد الحلول للتحديات المختلفة وتعزيز فرص النمو المستدام.



وأكدت: نحن معكم قلبا وقالبا في هذه المسيرة النبيلة، وسنضع كلمات سموكم نصب أعيننا «لتبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع الخير والسلام، ونسأل الله تعالى أن يديم عليها التقدم والرخاء، وأن يحفظ أهلها الأوفياء أعزة كرماء».



الأمن والاستقرار



من جهتها، قالت الباحث علمي مشارك في برنامج الزراعة المائية د.شرين السبيعي: بداية، أود ان أعلن البيعة والولاء والسمع والطاعة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، راجين من الله ان يلهم سموه السداد والرشاد وان يهيئ له البطانة الصالحة لتحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة ورغد العيش لشعب الكويت الكريم.



واضافت د.السبيعي: خلال السنوات الماضية مرت الكويت بالعديد من المتغيرات المختلفة، إلا أن الدولة استطاعت بقيادتها الحكيمة النهوض بالوطن، وتجاوز المصاعب كافة، ونحن اليوم كعلماء وباحثين علميين ننظر لمبادرات وتوجيهات سموه وكلنا امل في تحقيق الإصلاح والتصحيح في وطنا الحبيب عبر بناء وطن طموح مبني على العلم والمعرفة.



راية العزة والرقي



بدورها، قالت باحث علمي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.منال الكندري: يشرفني أن أبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأزكى آيات التهاني وأجزل التبريكات بمناسبة توليه مقاليد الحكم للبلاد، سائلين الله عز وجل أن يحفظ سموه قائدا حكيما، وأن يمد سموه بالعمر المديد ودوام الصحة وموفور العافية ويسدده ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وحمل راية العزة والرقي والازدهار من أجل مستقبل مشرق لوطننا الغالي الكويت وشعبه الكريم، سدد الله خطاكم وحفظكم الله لنا ودامت الكويت عامرة بالرخاء والنماء.



قيادة حكيمة



من جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه د.خالد هادي: يسعدني بمناسبة تقلد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سدة الحكم في دولتنا الحبيبة الكويت ان أتقدم الى سموه أصالة عن نفسي ونيابة عن موظفي مركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية بأحر التهاني وأطيب الأمنيات مقرونة بدعواتنا لله عز وجل بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم الحكيمة لشعب الكويت وتحقيق ما يصبو اليه من التقدم والرقي والازدهار.



الأمل والتفاؤل



من جانبه، قال باحث علمي مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.سلطان السالم: بادئ ذي بدء، لا يسعنا في هذا المقام إلا ان نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لأنفسنا أولا وللشعب الكويتي قاطبة ولكل من يقيم على هذه الارض الطيبة المباركة بالتهاني بعد اداء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية، والذي يدشن به سموه حقبة جديدة ملؤها الامل والتفاؤل للقادم من الايام.



وأضاف د.السالم: كلنا ثقة في رؤية سموه وحنكته وحزمه في اتخاذ القرارات المناسبة لرفعة بلادنا الكويت. فهنيئا لنا جميعا بسموه، ونحن على أعقاب متغيرات مصيرية تعصف بالمنطقة لن يستطيع حسمها وحفظ شعبنا إلا سموه، فهو من كان ومازال يسهر على امن البلاد ومنذ سنوات طويلة وله من البصمات المشهودة ما لا يعد ولا يحصى. ونحن على ثقة تامة بأن سموه لن يحيد عن مسار من سبقه من حكامنا وهم جميعهم داعمون للعلم والتطوير، واهتمامهم بأبنائهم وبناتهم محبي هذا الوطن من علماء وأكاديميين لا يزايد عليه احد البتة، ففي نهاية المطاف أعطت دولتنا الكثير لأبنائها فوجب ان يردوا النذر اليسير في خدمتها لمستقبل مستدام.



استكمال مسيرة النهضة



بدورها، قالت مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية د.شيخة السند: بصدق المشاعر نرفع أسمى التهاني والتبريكات وخالص التهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلين المولى عز وجل ان يوفق سموه ويسدد خطاه لما يحبه ويرضاه لاستكمال مسيرة نهضة وطننا الحبيب، وان يجعل عهده عهد ازدهار ورخاء، وان يجعله ذخرا للكويت وشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية.



مسيرة العطاء



كذلك، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والمياه د.أحمد الملا: أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوليه مقاليد الحكم في البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق والنجاح والسداد والاستمرار في مسيرة العطاء والازدهار والتطوير للبلاد.



مصلحة الوطن



كما تقدم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البترول د.جواد بهزاد باسمه ونيابة عن جميع العاملين بالمركز الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في الكويت، سائلين المولى عزّ وجلّ ان يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يعينه لما فيه مصلحة وطننا الحبيب والأمتين العربية والإسلامية.