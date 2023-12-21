عبدالعزيز الفضلي



أعرب عدد من التربويين عـن خـالـص تـهـانـيـهـم وتبريكاتهم لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، سائلين الله عزّ وجلّ ان يوفقه لما فيه خير وصلاح لبلدنا الغالي الكويت.



وقالوا في تصريحات لـ«الأنباء» ليعن الله سموه على تحمل المسؤولية وأن يلهمه التوفيق والسداد لحمل الأمانة وأداء الرسالة ومواصلة خدمة الوطن الغالي والشعب الكويتي الأصيل، مؤكدين حرص سموه الدائم على تطور البلد وتنميته وازدهاره ورفاهية شعبه.



وأضافوا ان سموه دائما ومازال متابعا لجميع المشاريع التربوية حريصا على التعليم ومخرجاته داعما للعملية التعليمية.. وفيما يلي التفاصيل:



البداية كانت مع الوكيل السابق بوزارة التربية رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، حيث هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، سائلا الله عزّ وجلّ أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يلهمه التوفيق والسداد لحمل الأمانة وأداء الرسالة ومواصلة خدمة الوطن الغالي والشعب الكويتي الأصيل، معربا عن خالص أمنياته القلبية لسموه ببدء مرحلة جديدة من العمل والتنمية في البلاد تحظى ببصمات سموه المعهودة التي طالما أعلت راية الكويت في شتى المجالات.



وتقدم المقصيد نيابة عن جميع العاملين في الاتحاد بخالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الأمير وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله والدنا وقائد مسيرتنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.



بدوره، قال مدير منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني: نهنئ انفسنا ونهنئ الجميع بمناسبة تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم لتستمر مسيرة البناء والعطاء والنجاح، مؤكدا حرص سموه الدائم على تطور البلد وتنميته وازدهاره ورفاهية شعبه.



وأضاف كان سموه دائما ومازال متابعا لجميع المشاريع التربوية حريصا على التعليم ومخرجاته داعما للعملية التعليمية وراعيا للمبادرات التعليمية ومشجعا للمتعلمين الذين يعمل على الارتقاء بمستواهم التعليمي، سائلا الله ان يحفظه ويرعاه ويسدد على دروب الخير خطاه وأن يحفظ الكويت تحت ظل قيادته وعزه.



من جهته، قال مدير منطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع العاملين بمدارس وديوان الإدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية أرفع إلى المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات لتولي سموه سدة الإمارة ومقاليد الحكم بالبلاد، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يوفقه لخير البلاد والعباد وأن يلبس سموه ثوب الصحة والعافية ويلهمه التوفيق والسداد في جميع الأمور، متمنيا أن ينعم عليه بالبطانة الصالحة التي تعينه على ما فيه الخير والنهضة والصلاح لشعبنا الكويتي، والتقدم والازدهار لمستقبل وطننا الحبيب فهو خير خلف لخير سلف.



من جانبه، اكد مدير ادارة التنسيق والمتابعة بوزارة التربية متعب شجاع العتيبي ان الكويت قد حباها الله بأسرة حكم رشيدة تولت قيادة الحكم لشعب أحبهم وبايعهم على دستور ووثيقة كتبت على أيدي أجدادنا الأولين ورضي بها أبناؤهم واستمروا باحترامها والتمسك بها فانطلقت مسيرة الوطن نماء وبناء وتنمية فأضحت بفضل الله واحة أمن وأمان ودولة خير وعطاء بحكمة قادتها وشعبها الوفي المخلص. وأضاف: ونحن وفي هذه المناسبة إذ نبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تقلده مسند الإمارة فهو القائد الذي نهل من إخوانه حكام الكويت السابقين الذين عاصرهم واستلهم منهم حكمتهم وقيادتهم لبلدهم، وما عرف عنه بقوته ودقته وحرصه الشديد على الصالح العام ونظرته الدائمة للعدل والبناء والتمنية وإعطاء الفرصة لفئة الشباب للمساهمة في قيادة وتنمية وطنهم والاستفادة من امكاناتهم، مؤكدا ان صاحب السمو الأمير البلاد يحتاج منا جميعا الى الالتفاف حول قيادته وأن تقف جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعب الكويتي معه دعما وسندا ونصحا لانطلاق عهد جديد واستكمال مسيرة البناء لهذا الوطن المعطاء حفاظا على ما ورثناه من آبائنا ومعاهدين لقيادتنا السمع والطاعة واحترام المبادئ الدستورية والقوانين التي تحفظ البلاد والعباد. وتمنى العتيبي لصاحب السمو الأمير التوفيق والسداد وأن يسخر له البطانة الصالحة التي تعينه لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.



من جهتها قالت مديرة الشؤون التعليمية بمنطقة الفروانية التعليمية انوار الموسى: أتقدم باسمي واسم ادارة الشؤون التعليمية في الادارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وقائدها الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، على توليه مقاليد الحكم، داعية ان يعينه الله جلّ جلاله على حمل هذه الأمانة ويوفقه لما فيه خير للبلاد والعباد. وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة المعينة له على استكمال المسيرة في نهضة هذا البلد العظيم ورفعته.



بدوره، أعرب مدير ادارة الشؤون الادارية بمنطقة العاصمة التعليمية فهد الحيان عن خالص التهاني لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد، مؤكدا ان سموه قائد حكيم وأمير للتواضع، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويمد في عمره ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه.



ودعا الحيان الله عز وجل أن يتغمد والدنا وقائدنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الكويت وأهلها جميل الصبر والسلوان وان يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء.