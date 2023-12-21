تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس رامشاندرا باوديل رئيس نيبال الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب نيبال الصديق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولشعب الكويت بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الملك هارلد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم شعب مملكة النرويج الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا جلالته لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من روسيل مميسو دلاميني - رئيس وزراء مملكة إسواتيني الصديقة نقل خلالها تعازي جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني الصديقة وجلالة الملكة الأم وتعازيه والحكومة والشعب الإسواتيني الصديق لسموه، رعاه الله، وللحكومة والشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما نقله معاليه برسالته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة عبر فيها والشعب البلغاري الصديق عن خالص التعازي والمواساة لسموه، حفظه الله، وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء الإنساني، متمنيا فخامته لسموه رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته برسالته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة أعرب فيها باسمه واسم حكومة وشعب اثيوبيا الصديق عن خالص التعازي لسموه، حفظه الله، بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا معاليه لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تعزية ومن طيب المشاعر، متمنيا لمعاليه موفور الصحة والسعادة.