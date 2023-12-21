رفع وزير الصحة د. أحمد العوضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.



وقال د. العوضي في بيان صحافي إنه يرفع إلى مقام سموه، حفظه الله ورعاه، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الوزارة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وجهاز المسؤولية الطبية أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.



وأضاف أن التاريخ يسجل اليوم بتولي سموه مقاليد حكم البلاد صفحة جديدة من السجل الناصع لتاريخ حكامها الكرام في دفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية وإنجاز الغايات الوطنية التي ينتظرها أهل الكويت.