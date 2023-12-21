عبدالله الراكان



تقدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم، ليكون قائدا لهذا الوطن الغالي وراعيا لنهضته الكبيرة وخير خلف لخير سلف، داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والبناء في الدولة.



وقال د.الفجام في تصريحه: «نعاهد سموكم، رعاكم الله، على السمع والطاعة، واضعين نصب أعيننا دوما المصلحة العليا للوطن، متقيدين بتوجيهاتكم السامية لتكون نبراسا ودربا نسير عليه».



وأوضح د.الفجام أن مسيرة سموه حافلة بالإنجازات والعطاء بما يخدم الوطن والمواطنين ومدعاة فخر للكويتيين جميعا، آملا أن يسطر التاريخ فصولا جديدة من التنمية والازدهار والتقدم استكمالا لرحلة البناء والنهضة التي قادها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشددا على مضي جميع منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعمل يدا واحدة في تحقيق رؤية الكويت وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، سائلا المولى المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطا سموه لمواصلة مسيرته العطرة ويعينه على حمل الأمانة ويجعله ذخرا للكويت وللأمتين العربية والإسلامية.