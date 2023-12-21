ندعو الله أن تستمر نعم الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة سموه



بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.



وأعرب نائب رئيس الحرس الوطني باسمه وباسم قادة وقوات الحرس الوطني عن أصدق التهاني وأخلص التبريكات بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء للوطن العزيز، وأن يحفظ الوطن الغالي من كل مكروه، وأن يفيء عليه من فيض كرمه أمنا ورفعة، وأن يديم نعم الأمن والاستقرار والرخاء على وطننا الغالي والشعب الكويتي الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.