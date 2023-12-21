بشرى شعبان



توجه قياديو الهيئة العامة للقوى العاملة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية أميرا للبلاد، متمنين لسموه التوفيق في قيادة الكويت والارتقاء بها في مختلف المجالات.



وفي البداية، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي:



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلين الله تعالى أن يسدد خطاه ويمده بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب وشعبها الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات، ونتمنى لسموه التوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية.



من جانبها، توجهت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في «القوى العاملة» م.رباب العصيمي بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدة ان سموه يضع دائما رفعة وازدهار الكويت وأمنها ضمن أولوياته، ونسأل الله ان يعينه على حمل الأمانة ويسدد على طريق الحق خطاه ويرزقه البطانة الصالحة، آملين استمرار المسيرة الزاخرة بالإنجازات والمبادرات لرفعة شأن الوطن وازدهاره.



بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف مساعد المطيري ان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قائد حكيم وخير خلف لخير سلف، رافعا أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو، داعيا الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة سموه.



وتابع المطيري: نعد سموه بمواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا الغالي.



من جهته، قال نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العمالة بالتكليف د.فهد المراد: يطيب لنا ان نتقدم بأسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتولي سموه مقاليد الحكم، داعيا الله أن يمن على الكويت الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار، متمنيا لسموه استكمال مسيرة الإنجازات الناجحة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



من ناحيته، هنأت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء اليمين الدستورية، وتوليه مقاليد الحكم، مؤكدة ان سموه خير خلف لخير سلف، ولقد كان لسموه الأثر الكبير في نهضة سياسة الدولة الداخلية والخارجية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، سائلة المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يعينه على حمل الأمانة والمزيد من التقدم والازدهار للبلاد.



وفي السياق ذاته، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة أسيل المزيد: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وله منا السمع والطاعة، مؤمنون بأن سموه لن يدخر جدا لتحقيق آمال وطموحات المواطنين.



وأضافت المزيد: نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة سموكم الحكيمة.