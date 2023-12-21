بشرى شعبان



توجه قياديو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه مقاليد الحكم في الكويت، مؤكدين ان سموه خير خلف لخير سلف، سائلين الله لسموه دوام التوفيق.



في البداية، رفع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه ويمده بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب وشعبه الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات واستكمال جهود البناء ومسيرة التنمية.



من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية ودور الرعاية الاجتماعية بالإنابة خالد الحربي: يطيب لنا أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعين الله أن يمن على الكويت الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار.



وأضاف الحربي: واثقون من أن صاحب السمو سيكمل مسيرة الإنجازات الناجحة التي حققها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، سائلا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها ويمن علينا بدوام الأمن والاستقرار.



كما هنأ نائب المدير العام للقطاع التعليمي والتأهيل بالإنابة في الهيئة مبارك بداح البداح صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، وأن ينعم على بلدنا بمزيد من الرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



بدورها، توجهت مدير إدارة نظم المعلومات الخنساء الحسيني بأسمى التبريكات لمقام صاحب السمو الأمير، مؤكدة ان سموه سيسير على نهج سلفه من حكام الكويت الذين قادوا البلاد وحققوا التقدم والرخاء، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة سموكم.



فيما توجهت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ضحى الخميس بالمباركة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لافتة إلى أن سموه خير خلف لخير سلف، داعية الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.



وتابعت الخميس: نعاهدكم بالولاء والفداء ومواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا الغالي.



وفي السياق ذاته، تمنت مدير إدارة البحوث والتخطيط أفنان الحسيني لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية، متقدمة بأسمى التهاني لسموه بمناسبة أداء اليمين الدستورية.



من ناحيتها، تمنت مراقبة العلاقات والإعلام موضي الدريبي من الله عز وجل أن يعين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على حمل الأمانة وأن يسدد خطاه ويرزقه البطانة الصالحة الناصحة، آملين استمرار مسيرة سموه الزاخرة بالإنجازات والمبادرات لرفعة شأن الوطن وازدهاره.



وتقدمت مراقب المتابعة الوظيفية مراقب المكتب الفني زينب العنزي بأسمى عبارات التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلة الله العلي القدير أن يمده بموفور الصحة والعافية ويوفقه لما فيه صالح البلاد والعباد.



كما رفعت مراقب مراكز التدخل المبكر للأطفال المعاقين والرعاية النهارية إحسان الجدوع أسمى التهاني والتبركات لصاحب السمو الأمير، مهنئة الشعب الكويتي، وسائلة الله أن يعين سموه على حمل الأمانة ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن.



كما هنأت مراقب التأهيل المهني دلال المري صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعية الله أن يكون خير خلف لخير سلف، وسائلة المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتكملة مسيرة البناء والتنمية وأن يحفظ الله الكويت وشعبها ويديم علينا الأمن والأمان ويرحم والدنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وتقدم رئيس قسم الأنشطة والإعلام بدور الرعاية علي أشكناني إلى مقام صاحب السمو الأمير بالتهاني والتبريكات، مؤكدا ان سموه خير خلف لخير سلف.



وقال أشكناني: لمسنا حرص سموه على ترسيخ العدالة والعمل على التطور الإداري، وتطوير مجالات الرعاية الاجتماعية المختلفة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.



أما رئيس قسم المخصصات المالية فهد الفجري فهنأ صاحب السمو الأمير بمناسبة أداء اليمين الدستورية، قائلا: نسأل الله تعالى ان يوفق سموكم لما فيه خير البلاد ونسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء.