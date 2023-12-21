بشرى شعبان



رفع قياديو وزارة الشؤون الاجتماعية أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون أحمد العنزي، ان وزارة الاجتماعية ممثلة بالوزير الشيخ فراس السعود ووكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري والوكلاء المساعدين وكل منتسبي الوزارة يتضرعون إلى المولى عز وجل أن يعين سمو الأمير على حمل أمانة الوطن الغالي لتستمر خطوات النهضة والازدهار واستكمال مسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، في قيادة سفينة الكويت إلى مزيد من التقدم والتطور.



وأضاف العنزي أن مسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة الكويت وشعبها، داعيا الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وعلى الوطن الغالي مزيدا من التقدم والازدهار ويسدد خطاه في قيادة سفينة الكويت إلى بر الأمان ومواصلة عهد البناء والتنمية.