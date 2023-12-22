الرياض ـ خالد المصيبيح



انطلق أمس الخميس القسم الثاني من الدوري السعودي بثلاثة لقاءات، فيما تستكمل الجولة اليوم بـ 3 لقاءات، حيث يظل لقاء النصر والاتفاق هو الأبرز والأكثر متابعة نظرا لأهميته بالنسبة لـ«العالمي» الباحث عن الاستمرار في المنافسة ومطاردة الهلال المتصدر كما يأتي اللقاء على ذكرى لقائهما في الكأس الذي صاحبته أحداث مثيرة للجانبين، فيما يحل الاتفاق في المركز الثامن مع فارق 10 نقاط عن النصر الثاني، كما يقام اليوم لقاء الحزم بالأهلي. ويأمل الأهلي الثالث مواصلة زحفه إلى المركز الثاني عندما يواجه الحزم آخر الترتيب الذي ما زال يبحث عن الخروج من هذا المركز الذي لازمه كثيرا.



وفي نجران، يحل الشباب ضيفا على الأخدود وهو في المركز الـ 12 بترتيب لا يليق بتاريخه بينما الأخدود في المركز الـ 14 وفوزه اليوم يجعله متقدما على الشباب.



وتقام غدا السبت 3 مباريات أخرى، حيث يبرز لقاء التعاون الرابع مع الفتح السابع، وفي جدة يعود الاتحاد للمشاركة بعد انتهاء مهمته في مونديال الأندية، فيواجه الرائد قبل الأخير في فرصة متاحة للتقدم عن مركزه الخامس، بينما سيكون آخر لقاءات الغد في مكة وتجمع الوحدة بالرياض وهما يسعيان لتعديل وضعه في جدول الترتيب.