تم تنظيم بطولة المرحوم الفارس مهند البحر للقفز على الحواجز على ميدان نادي الصيد والفروسية، في 15 ديسمبر، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات الكويت.

وقد أقيمت البطولة تكريما للفارس المرحوم مهند البحر، فارس المنتخب الوطني الذي كان قد توفي العام الماضي بعد مسيرة حافلة كأحد أبرز الرياضيين الكويتيين في هذا المجال.



وتوزعت المنافسات على 6 أشواط، ففي الشوط الأول لارتفاع 70 سم فاز أحمد الصحاف وحل محمد العتيبي ثانيا وسامر خضور ثالثا، وفي الشوط الثاني لارتفاع 90 سم فقد جاء فواز الصالح أولا وفهد العبدالله ثانيا وفارس الرومي ثالثا، كما فاز بالشوط الثالث لارتفاع 105 سم، محمد الشمري وحلت ثانية منار الملا وثالثا ستيفن دانييل، وبالشوط الرابع لارتفاع 115 سم، فازت نادية المطوع وحل ثانيا عبدالله الحمد وتالة بركات ثالثة، وفي الشوط الخامس لارتفاع 125 سم، فازت لطيفة الهاجري وحل سوجو بابي ثانيا وحمد الهاجري ثالثا، أما الشوط السادس والأخير لارتفاع 135 سم فقد فاز فواز السبيعي وجاء ثانيا أنطونيو موروزو وثالثا عبدالرحمن الفزيع.

وبهذه المناسبة، قال فارس المنتخب الوطني، طارق شعيب عن زميله الفارس المرحوم مهند البحر، والذي تحمل هذه البطولة اسمه: «لقد تمتع مهند بسجل حافل من الإنجازات المشرفة، حيث كان فارسا من الطراز الرفيع وحكما دوليا مثل الكويت على أكمل وجه في العديد من المحافل والبطولات العالمية والعربية»، مستذكرا تاريخ وإرث زميله في الفريق، الغني بالبطولات والألقاب التي حققها للمنتخب الوطني، حيث استطاع أن يحرز العديد من الميداليات في بطولات مختلفة.



من جانبها، أعربت عائلة البحر عن فخرها واعتزازها بإقامة هذه البطولة على مستوى عالمي تكريما لذكرى المرحوم مهند البحر، والذي عرف بعشقه للخيول وشغفه برياضة الفروسية.