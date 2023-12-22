عادت منصة «إكس»، «تويتر سابقا»، للعمل، بعد انقطاع الخدمة عن عشرات الآلاف المستخدمين حول العالم امس.



وواجه أكثر من 77 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.



وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من «إكس»، و«إكس برو»، «تويت دك» سابقا. وعانى أكثر من 7 آلاف مستخدم في كندا وبريطانيا مشكلات مع المنصة، وفقا لبيانات موقع «داون ديتكتور» لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.



وأبلغ عشرات الآلاف من مستخدمي منصة «إكس» على مستوى العالم عن مشكلات في استخدام الشبكة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على ما أفاد موقع «داون ديتيكتر» المتخصص في مراقبة الأعطال في الشبكات الإلكترونية.



وكانت شرائط الأحداث على المنصة فارغة، ولم تظهر عليها أي تغريدات جديدة، رغم أن موقع «تويتر دوت كوم» كان متاحا كما أن وظيفة «المساحات» (Spaces) بقيت ظاهرة.



وبسبب عدم القدرة على النشر عبر منصة إكس، تحدث مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي عن العطل على شبكات منافسة مثل فيسبوك وثريدز وريديت.



وعادت الخدمة إلى طبيعتها على «إكس» في بلدان عدة لاحقا.