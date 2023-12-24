عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية مدارسها بمختلف المراحل إلى عدم تسريب بيانات الطلبة والمعلمين أو تزويد جهات خارج الوزارة بها.



جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة الوزارة بالتكليف انوار الحمدان لوكيلة التعليم العام، وتلقت «الأنباء» نسخة منها وقالت فيه: لوحظ قيام العديد من المدارس بتزويد جهات خارج الوزارة ببيانات الطلبة والمعلمين مقابل الحصول على خدمات إلكترونية إدارية وتعليمية، ونظرا لأهمية المحافظة على سرية وأمن البيانات وضمان عدم تسريبها لجهات خارجية يتوجب على جميع إدارات المدارس ضرورة إيقاف التعامل فورا مع أي نظام غير معتمد ولا يتبع وزارة التربية وعدم تزويد أي جهات خارجية ببيانات الطلبة والمعلمين.



وأضاف الكتاب: ستقوم الوزارة بتفعيل نظام الرقابة لرصد هذا النوع من الممارسات لضمان عدم مخالفة التعليمات في المدارس مع تحميل من يرصد المسؤولية الكاملة وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وإدارية، وفي حال وجود حاجة في المدارس لخدمات إلكترونية غير متوافرة في نظام سجل الطالب أو على موقع الوزارة الرسمي، يرجى مخاطبة إدارة نظم المعلومات بها.