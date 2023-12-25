عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة المرحلة المتوسطة وصفوف النقل في المرحلة الثانوية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2023.



وقامت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع أمس بجولة تفقدية في قاعات امتحانات مدارس عدة تابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية وذلك للاطلاع على سير عملية الامتحانات.



وقال مدير ثانويــة بلاط الشهداء بنين علي الظفيري إن المدرســـة استعــدت للامتحانات، بتقديم دروس تقوية للطلبة عن طريق برنامج «تيمز»، وإعداد دروس تقوية في المدرسة، وذلك لحــــرص الإدارة المدرسية على مساعدة الطلاب والرد على جميع استفساراتهم حول المنهج الدراسي تحت إشراف منطقة الأحمدي التعليمية. وأضاف الظفيري: استقبلت قاعات لجان الامتحانات 731 طالبا، مؤكدا أن الامتحانات تمت بشكل منظم في أجواء مريحة اتسمت بالهدوء ولم ترد أي ملاحظات حوله.



وعن لوائح مخالفة الامتحانات، أوضح أنه تم تعميمها في جميع الصفوف واللجان، وتوعية الطلاب قبل الامتحان، داعيا إلى بذل الجهد والمذاكرة لتحقيق النتائج المثمرة.



من جانبها، أكدت مديرة مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية المشتركة بنات نرجس حاجي أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي جميع الفروقات الفردية بين الطلبة، مضيفة أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات السابقة التي انتهى الطلبة والطالبات من أدائها، وتم رصد درجاتها.



وتابعت حاجي: سارت الامتحانات وفق النظم واللوائح المتبعة من قبل وزارة التربية، مشيرة إلى استعداد الإدارات المدرسية لامتحانات الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل، مشيدة بدور الوزارة وحرصها على متابعة سير الامتحانات من خلال الجولات التفقدية من قبل قياديي الوزارة، متمنية لأبنائها الطلاب التوفيق والنجاح.