

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.79% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.



واظهرت البيانات أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في نوفمبر بنسبة 0.23% على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، كما أظهرت ان ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.



وكشفت البيانات أن الرقم القياسي لمجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 5.81% مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22 على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.86% كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.13% وكذلك معدل التضخم في مجموعة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.96%.



وأفادت بأن مؤشر أسعار مجموعة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.41% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.95% في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.



وبينت أن أسعار مجموعة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 3.06% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في مجموعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.64% في حين ارتفعت أسعار مجموعة (التعليم) بنسبة 0.72%.



وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 3.54% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.14%.



وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر نوفمبر الماضي باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.38%على أساس سنوي.