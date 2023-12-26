

يسعى النصر إلى استغلال ظروف مضيفه الاتحاد حامل اللقب عندما يلتقيان اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من بطولة السعودية في كرة القدم.



ويعاني الاتحاد من مشاكل فنية ومعنوية عدة أثرت على نتائجه وأبعدته عن المنافسة على الحفاظ على لقبه بطلا الدوري، حيث تراجع الى المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر. ودفعت النتائج المخيبة إدارة الاتحاد إلى إقالة مدربها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وتعاقدت مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في 18 نوفمبر الماضي دون أن ينجح الأخير في إعادة الفريق إلى سكة التألق.



وسيعول الاتحاد على عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه عبر الباب الكبير، خصوصا أنه يمتلك أسماء مميزة في معظم المراكز يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والبرازيليون رومارينيو وإيغور كورنادو وفابينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى جانب فيصل الغامدي وحسن كادش وأحمد بامسعود. ويسير النصر بشكل جيد في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويعتبر حاليا في أفضل حالاته في ظل تكامل صفوفه، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الثالث تواليا في الدوري وتقليص الفارق مع الهلال إلى سبع نقاط.



وقال لاعبه البرازيلي أليكس تيليس «سنقاتل حتى آخر مباراة في الدوري، ونعد الجماهير بالعمل من أجل تقديم مستويات رائعة في كل مباراة».



ويضم النصر مجموعة من العناصر المميزة بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، ومواطنه أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي تاليسكا والإيفواري سيكو فوفانا وسلطان الغنام وعلي لاجامي.