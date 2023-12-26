أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف خليفة ادهيم الفاضل أنه تم استلام جميع الكشوف من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأسماء المواطنين المستفيدين من قرار مجلس الوزراء رقم (1090) الصادر بتاريخ 9/10/2023 بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي لقسائم الرعاية السكنية الكائنة في مناطق: الصباحية وأبوحليفة وخيطان الجنوبي 1، 2، 3، 4 سابقا.



وقال الفاضل إنه تم الانتهاء من مراجعة ودراسة الكشوف الخاصة بمنطقتي الصباحية وأبوحليفة لـ 245 مواطنا، كما تم إرسال إشعارات من خلال تطبيق «سهل» لأصحاب القسائم لتحديث رقم الحساب البنكي IBAN وجار تحويل فرق المبالغ المالية للمواطنين المستفيدين من القرار بعد التدقيق والمراجعة من قبل القسم المختص.



وأشار الى انه جار دراسة الكشوف الخاصة بمنطقة خيطان الجنوبي 1، 2، 3، 4 سابقا لـ 943 مواطنا بانتظار تحويل المبالغ من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحساب البنك وسوف يتم إرسال إشعارات من خلال تطبيق «سهل» لأصحاب القسائم لتحديث رقم الحساب البنكي IBAN استعداداً لتحويل فرق المبالغ المالية لحسابات المواطنين المستفيدين أيضا.



وأكد أن «الائتمان» حريص دائما، من خلال إدارته التنفيذية وجميع منتسبيه، على تقديم خدمات البنك والتسهيل على المواطنين وتلمس احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لمختلف الخدمات التي يقدمها البنك.