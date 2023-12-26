عبدالعزيز الفضلي



انطلقت مبادرة تحدي القراءة العربي للموسم الثامن في منطقة العاصمة التعليمية والتي تعد من أبرز المسابقات على مستوى الوطن العربي بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى النشء.



وقالت موجهة المكتبات والمشرف العام على المبادرة في منطقة العاصمة التعليمية أفراح المطوطح إن مبادرة تحدي القراءة العربي تقام بشكل سنوي وتستهدف طلاب المدارس من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية وتهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والفهم لدى الطلاب، وتشجيعهم على استكشاف الأدب العربي والاستفادة من مختلف أنواع الكتب والمراجع.



وأضافت المطوطح ان القراءة تعتبر أمرا أساسيا لتوسيع آفاق الطلبة وتعزيز معرفتهم وثقافتهم من خلالها وتطوير قدراتهم اللغوية والتعبيرية عبر الأنشطة الثقافية التي تقام في المدارس التي تخدم مبادرة تحدي القراءة العربي، موضحة ان مدارس منطقة العاصمة التعليمية بمختلف مراحلها عدا رياض الأطفال تقوم بدمج مبادرة تحدي القراءة العربي في اليوم المدرسي وأنشطته وفعالياته إيمانا منهم بأهمية المبادرة ودروها العظيم في إعادة إحياء المكتبات المدرسية ومحاولة منهم بجعل القراءة عادة يومية مهمة في حياة الطلبة.



ودعت الإدارات المدرسية إلى زيادة الأنشطة والفعاليات التي تخدم مبادرة تحدي القراءة العربي والتي من خلالها يكتسب الطلبة المهارات اللازمة لتكوين الثروة اللغوية والمفردات والقدرة على الفهم والتفكير النقدي وطرح الأفكار والقدرة على التواصل الثقافي.