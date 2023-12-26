

عبدالعزيز جاسم



يعقد في السابعة من مساء اليوم بجمعية المحامين الكويتية مؤتمر صحافي يحضره عدد من ممثلي الأندية التي صدر قرار وزاري بإلغاء إشهارها، وهي 24 ناديا متخصصا، وذلك بمشاركة مجموعة من المحامين.

وكان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قد أصدر قرارا وزاريا نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يقضي بإلغاء إشهار 24 ناديا رياضيا متخصصا.



وكان 11 ناديا من تلك الأندية قد عقدت اجتماعا تنسيقيا مساء أول من أمس الأحد في ديوانية جمعية المحامين بحضور ممثليها القانونيين من المحامين للتنسيق لإقامة المؤتمر الصحافي اليوم.



من جانبه، قال المحامي مطلق الجدعي إن «قرار إلغاء إشهار الأندية مخالف للقانون، وتسبب في كارثة حرمت أكثر من ألف لاعب ولاعبة من المشاركة وممارسة الرياضة وهو قرار غير مدروس وسيتم إلغاؤه بالقانون».

وقال المحامي مشاري الحربش: هذه الأندية لديها إنجازات خارجية نفتخر بها، وبدلا من دعم هذه الأندية والوقوف إلى جانبها ماديا ومعنويا نفاجأ بصدور مثل هذه القرارات.

بدوره، قال رئيس النادي الكويتي للخماسي الحديث ناصر الوليد، ان هذا القرار قمع الشباب الرياضي وهدم إنجازاتهم وحرق للرياضة الكويتية، لافتا إلى أنهم طلبوا أكثر من مرة مقابلة مسؤولي هيئة الرياضة ولم يستطيعوا.



وطالب الوليد الوزير محمد العيبان ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان بحضور المؤتمر الصحافي اليوم لكي يشرحا للجمهور سبب إلغاء إشهار هذه الأندية، رغم وصول كتاب الفتوى والتشريع لهيئة الرياضة يوم 11 يونيو الماضي بعدم جواز إلغاء هذه الأندية واعتبارها كأن لم تكن.

وقال المحامي بسام العسعوسي بصفته ممثلا قانونيا عن النادي الكويتي للغوص والإنقاذ انه منذ أن تم إشهار النادي الكويتي للغوص والإنقاذ في ديسمبر 2019 وفقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 والنادي يحقق العديد من النجاحات والبطولات على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل يسهم في تطوير المواهب الرياضية في المجتمع لتوفير بيئة صحية وآمنة للشباب الكويتي وتعزيز القيم الرياضية والأخلاقية، وقد فوجئنا كما فوجئ الشارع الرياضي بقرار إلغاء قرار إشهار النادي والعديد من الأندية الأخرى، ونناشد سمو رئيس الحكومة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الأمة التدخل الفوري لوقف ذلك القرار.