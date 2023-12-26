تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. مشاري لافي الحربي نظم قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية معرض مشاريع الألعاب التعليمية الخامس، بإشراف د. عبــدالله الفيلكاوي وبحضور القائم بأعمال عميد كلية التربية د.عيسى محمد البلهان، في بهو كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وفي هذا السياق، أكد د. مشاري الحربي أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم وتطوير العملية التعليمية لمجالات الفكر الحديث للجيل الحالي.



من جهته، عبر د. عبدالله الفيلكاوي عن سعادته بنتاج المشاريع الطلابية للألعاب التعليمية التي شملت جميع المراحل الدراسية بمختلف المواد، مبينا أن الهدف من ذلك هو ابتكار وسائل تعليمية ممتعة لتطوير العملية التعليمية. والجدير بالذكر أن المعرض شهد تميزا بالابتكار في الأفكار الإبداعية للطلبة والطالبات والتي لاقت استحسانا وتشجيعا من رواد المعرض. وفي الختام، قام كل من مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. مشاري الحربي والقائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.عيسى محمد البلهان ود. عبدالله الفيلكاوي بتكريم المشاركين بالمعرض وشكرهم على جهودهم ودعمهم للطلبة والطالبات.