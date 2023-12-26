الراشد: التأكيد على الشراكة المجتمعية ودور جمعية الصحافيين في دعم وتدريب موظفي الدولة بقطاعاتها المختلفة

العازمي: التخطيط لتنظيم برامج متخصصة ومتنوعة في الإعلام الأمني والصحي والبيئي والنفطي



عبدالله الراكان



اختتمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب البرنامج التدريبي المشترك بين الهيئة وجمعية الصحافيين، والذي استمـر علـى مـــدى 6 اسابيع متفرقة بمعدل 90 ساعة تدريبية من بداية اكتوبر الماضي في مركز «ابن الهيثم»، حيث تم تكريم المشاركين بحضور رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد. وقال نائب المدير العام للتدريب في الهيئة م.جلال الطبطبائي ان برنامج الإعلام التربوي يعتبر الاول من نوعه المتخصص في «الإعلام التربوي»، ويقام تحت ادارة واشراف مركز ابن الهيثم في قطاع التدريب بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية الصحافيين.



برامج متنوعة



واضاف الطبطبائي، في كلمته خلال حفل ختام البرنامج: ان الانطباع العام لدينا أن البرنامج ناجح بكل المقاييس، خاصة ما يتعلق بحضور الطلبة والفرحة الكبيرة الواضحة على الخريجين، موضحا ان هذا البرنامج اول باكورة تعاون مع جمعية الصحافيين، وهناك الكثير من البرامج الاخرى والمتنوعة في المستقبل مثل برنامج الإعلام العسكري والصحي، وغيرها من المجالات.



توأمة وتعاون



من جهته، أكد رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد أن التوأمة والتعاون بين جمعية الصحافيين والهيئة العامة للتعليم التطبيقي جاءت بعد تبني نائب المدير العام لقطاع التدريب في «التطبيقي» م.سيد جلال الطبطبائي للجمعية وبمشاركة مدير الهيئة د.حسن الفجام، مشيرا إلى ان البرنامج التدريبي جاء للتأكيد على الشراكة المجتمعية ودور جمعية الصحافيين في دعم وتدريب موظفي مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة وخاصة في المؤسسات التعليمية والأكاديمية على «الإعلام التربوي». وأضاف الراشد: ان الجمعية سعت بكل طاقتها وأساتذتها وفرقها للإعداد الجيد لهذه الدورة وإنجاحها بالتعاون مع «التطبيقي»، كما سعت الجمعية في السابق إلى إجراء دورات مماثلة بالتعاون مع وزارة التربية، إلا أن إدارة الهيئة بادرت بالمشاركة في الدورة واحتضانها. وأكد الراشد أن الجمعية مستمرة في إقامة الدورات الهادفة التي تخدم المجتمع ومؤسساته، وتدريب العاملين في الصحافة واكتسابهم الخبرات الكافية للعمل، والنهوض بالمؤسسات الصحافية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.



ورش ومحاضرات



من جانبه، اكد مدير مركز «ابن الهيثم» م.حمد الحمد ان برنامج «الإعلام التربوي» اشتمل على 90 ساعة تدريبية فعلية ما بين ورش ومحاضرات وزيارات ميدانية، مشيرا الى ان مركز «ابن الهيثم» سخر كل الامكانيات والخبرات وموارده المادية لإنجاح هذا البرنامج والذي توج نجاحه بهذا التكريم للخريجين، لافتا الى ان تنظيم البرنامج كان بدعم من نائب المدير العام لقطاع التدريب م.جلال الطبطبائي وبمباركة مدير عام الهيئة د.حسن الفجام وايضا بمشاركة ودعم جمعية الصحافيين. وقال الحمد: ان المحاضرين كانوا من الكفاءات والمتدربين استمتعوا على مدى 6 اسابيع لما تم تقديمه من معلومات قيمة حول الإعلام عموما وطرق التعامل مع الأخبار الصحافية والمتابعة الإعلامية، مشيرا الى ان عدد الخريجين بلغ 18 خريجا وخريجة من جميع المؤسسات التعليمية في الكويت سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.



فنون الصحافة



من جانبها، قالت مشرف ومنسق برنامج الإعلام التربوي التدريبي فاطمة العازمي: نحتفل اليوم بتخريج دفعة من متدربي برنامج الإعلام التربوي الذي اقيم بالشراكة ما بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحافيين والذين انتهوا من فترة التدريب التي استمرت على مدار 6 اسابيع بدءا من 1 اكتوبر، تم خلالها استيفاء كافة الموضوعات التي وجدت في البرنامج من الفنون الصحافية التي يحتاج إليها ممارسو العلاقات العامة والإعلام، وايضا ادارات التواصل بدءا من «الإعلام التربوي» وطرق التعامل مع الجمهور، وكذلك إعداد الحملات الإعلامية والمقابلات الصحافية، وخطة الطوارئ، والرد على الاشاعة وتفنيدها، وصولا الى اعداد وتأهيل المتحدث الرسمي، موضحة ان جميع خريجي البرنامج حصلوا على شهادة تعادل دبلوم.



برامج مستقبلية



وأكدت العازمي أن هناك العديد من البرامج المتخصصة في المستقبل كالإعلام الأمني والإعلام الصحي والبيئي والنفطي، والتي تم التخطيط للعمل عليها، داعية الجهات الحكومية الى الانخراط في هذه البرامج في المستقبل لتطوير خبرات ومهارات العاملين لديها في المجالات الإعلامية المختلفة.



كما ألقى د.أحمد الجمالي كلمة الخريجين والتي قال فيها: يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي أن ارحب بكم جميعا وأقيم هذا البرنامج بأنه لم يكن كما نتمنى بل أكثر مما كنا نتمنى ومن جميع النواحي، وكان تجربة علمية ثرية، ورؤية أكاديمية نادرة تشكل تطلعا لمستقبل زاهر في مجال الإعلام التربوي.



الخريجون



٭ أمل محمود



٭ حصة بورباع



٭ شوق المزعل



٭ محمد البدري



٭ دانة العبدالله



٭ غنى الغانم



٭ لولوة محمد العلي



٭ نجاح الرشيدي



٭ بلقيس العطار



٭ عائشة الجاسم



٭ نيفين الصمد



٭ العنود الدبيان



٭ عادل العنزي



٭ أماني الناصر



٭ عائشة الغانم



٭ د.أحمد الجمالي



٭ غنام الغنام



المحاضرون في البرنامج



٭ د.هبة خليفة المسلم



٭ د.طارق البكري



٭ فاطمة العازمي