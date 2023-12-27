عبدالعزيز الفضلي



تراجعت وزارة التربية عن التدوير المناطقي لمديري المرحلة الثانوية أثناء امتحانات الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الأولى خلافا للقرار الوزاري الذي صدر الأربعاء الماضي واكتفت بالتدوير الداخلي فقط.



جاء ذلك خلال اجتماع مديري عموم المناطق التعليمية الذي عقد برئاسة وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع، وتمت خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان قطاع التعليم العام تسلم كشوف التدوير الداخلي لرؤساء لجان اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر من المناطق التعليمية كافة، مشيرا إلى انه جار اعتمادها من قبل رئيس عام الامتحانات وفق مراكز العمل الجديدة المقترحة لكل لجنة. وأوضحت المصادر ان آلية إرسال محاضر الغش في الامتحان إلى الكنترول ستكون إلكترونيا، لافتة إلى ان أدوات الغش سترسل باليد.