آلاء خليفة



أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة د.عادل المانع فتح باب الالتحاق لخطة الشواغر في البعثات الداخلية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024 عبر موقع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير المقبل.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن شروط التقديم هي ذاتها شروط خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023/2024 وبنسب القبول الدنيا نفسها لكل تخصص في كل جامعة أو كلية خاصة.



من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، وفق البيان، إن خطة الشواغر للبعثات الداخلية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024 سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة قبل فتح باب التقديم بفترة كافية.



وتابع البدر أن ذلك يأتي حتى يتمكن الطلبة من التعرف على النسب الدنيا للقبول في كل تخصص كما سيتم إعلان نتائج القبول بعد الانتهاء من فترة التقديم خلال أيام.



وبين أن تقديم الطلبات سيكون لخريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات والذين لم تتجاوز صلاحية شهادتهم 26 شهرا من تاريخ التخرج.



ودعا الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة البعثات الداخلية إلى التقدم لاختبار القبول بالمنشآت التعليمية الخاصة التي يرغبون بالتسجيل بها كرغبة اولى وحصولهم على ورقة القبول ورفع جميع البيانات والمستندات المطلوبة على نظام التسجيل الالكتروني الخاص بالبعثات الداخلية.