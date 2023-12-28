عبدالعزيز الفضلي



طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وزارة التربية موافاته بقائمة موظفيها المتمتعين بالإجازة الخاصة بالتفرغ التجاري والممنوح لهم سابقا بموجب كتاب تفرغ صادر عن الصندوق.



جاء ذلك في كتاب وجهه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوكيل وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، والذي قال فيه «نفيدكم بأنه وفقا لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2016 بشأن الاجازة الخاصة للتفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة او المتوسطة، يرجى التكرم منكم بموافاتنا بقائمة الموظفين لدى جهتكم والمتمتعين بالإجازة الخاصة لإدارة احد المشروعات الصغيرة او المتوسطة وتاريخ منح هذا التفرغ وتاريخ انتهائه وكذلك بيان وضع الموظف/ الموظفة الحالي ما اذا كان (مستقيلا ـ متقاعدا ـ متفرغا ـ مباشرا لعمله) وموافاتنا بصورة عن كتاب الاستقالة او التقاعد ان وجد ـ وتاريخ مباشرة عمله ان كان قد باشر العمل.



هذا، وعلمت «الأنباء» أن العاملين في التربية ولديهم مشروعات صغيرة ومتوسطة يقارب عددهم 53 موظفا اداريا ومعلما اضافة الى مراكز اعمالهم.‫