

عبدالعزيز جاسم



عقدت الأندية الـ 24، التي صدر قرار وزاري بإلغاء إشهارها، مؤتمرا صحافيا امس الاول في مقر جمعية المحامين بحضور ممثلي الأندية وممثل عن اللجنة الاولمبية الكويتية وعدد من المحامين واللاعبين واولياء الامور، وناشدت الأندية الـ 24 صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رفع الظلم عنها وعدم هدم الرياضة الكويتية او تعريضها لشبح الايقاف الدولي مرة اخرى.



في بداية المؤتمر، قال رئيس نادي انسباير للسيارات والدراجات د.فلاح المهاوش ان الأندية التي تم إلغاء إشهارها حققت للكويت انجازات دولية، لافتا الى ان الكويت استضافت بطولة دولية للغوص شاركت فيها 44 دولة وكذلك بطولات دولية واقليمية في الترايثلون والدراجات الهوائية وغيرها، كما نظم نادي السيارات بطولات دولية من 9 جولات دولية.



وقال رئيس النادي الكويتي للرياضات الالكترونية عبدالله العلي: ان انجازات الأندية الملغاة كثيرة ومنها ان نادي انسباير السيارات شارك في 35 بطولة واستضاف بطولة دولية، وحصل لاعبوه على 99 ميدالية ومركز متقدم، وعدد منتسبيه 128 لاعبا، كما شارك النادي الكويتي للريشه الطائرة في 9 بطولات وهو عضو في الاتحاد العربي والآسيوي والدولي وعدد منتسبيه 125 لاعبا بجانب 3000 لاعب هواة، ونادي الترايثلون خلال اربع سنوات حصل على 124 ميدالية دولية متنوعة، واقام 10 بطولات محلية.



واعتبر رئيس نادي فخر الاجيال للفروسية فايز المطيري ان قرار إلغاء إشهار الـ 24 ناديا سلبي وقد استند الى المادتين 3 و11 من قانون الإشهار، أما شرط موقع النادي او بالتحديد موقع ممارسة النشاط ففي بعض الالعاب طبقا لشروط الاتحادات الدولية مثل بطولات القدرة والتحمل في الفروسية والغوص والرياضات الجوية فلابد ان تمارس هذه الرياضات في اجواء طبيعية مفتوحة، وليس لها مضمار خاص للنشاط.



وذكر رئيس نادي الترايثلون راشد الكندري اننا مع إلغاء إشهار الأندية الورقية او الأندية غير المنجزة لكن إلغاء الأندية واللاعبين اصحاب الانجازات يعتبر هدما للرياضة الكويتية.



وقال المحامي غانم الدبوس ممثل هيئة الدفاع عن الأندية ان قرار إلغاء إشهار الـ 24 ناديا من الناحية القانونية مخالف للقانون بشكل صريح وواضح كما ان قانون الرياضة مادة 10 لا يسمح لمدير هيئة الرياضة بإلغاء إشهار اي ناد الا في حالة واحدة فقط وهي عدم ممارسته للنشاط الرياضي لمدة 6 اشهر متتالية.